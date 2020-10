Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai: 65 năm một chặng đường phát triển

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối cách mạng, năm 1955, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định ra tờ nội san lấy tên là “Vững Tiến” bằng 3 thứ tiếng: Việt, Jrai, Bahnar. Việc in và phát hành ấn phẩm đặc biệt này do Cơ sở In Giải Phóng đảm trách. Đây là bước khởi đầu hình thành ngành in ấn chuyên nghiệp của tỉnh và sự ra đời của Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai ngày nay.

Những bước thăng trầm



Ông Nguyễn Vui-nguyên Giám đốc Xí nghiệp In Giải Phóng-hồi nhớ: Năm 1975, khi tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập, nhà in Gia Lai, Kon Tum và Liên khu 5 về chung một mối với tên gọi Xưởng in Giải Phóng. Khi ấy, sử dụng công nghệ in typo, chế bản bằng phương pháp sắp chữ chì thủ công. Xưởng in có khoảng 80 lao động, chia làm 3 bộ phận: bộ phận sắp chữ chì, phân xưởng máy in và phân xưởng đóng tập. Nhiệm vụ của xưởng là in báo, tài liệu tuyên truyền chính trị cũng như hóa đơn, chứng từ cho các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Theo ông Vui, khó khăn nhất khi ấy là nguồn giấy in. Tất cả nguyên vật liệu, đặc biệt là giấy in đều do Nhà nước phân phối, giao chỉ tiêu hàng năm. Việc in ấn trên bản đúc bằng chì lâu ngày khiến mặt chữ bị mòn phải khắc phục bằng cách tự gò lại bản đúc, cắt gọt từng chữ để đảm bảo sản phẩm in ấn không sai sót.

Ông Nguyễn Vui-nguyên Giám đốc Xí nghiệp In Giải Phóng nhớ lại khoảng thời gian thăng trầm của đơn vị. Ảnh: Phương Linh



Từ năm 1980-1991, Xí nghiệp in Giải Phóng đổi tên thành Xí nghiệp In Gia Lai-Kon Tum, rồi Xí nghiệp In Gia Lai sau khi chia tách tỉnh. Đến năm 1998, tỉnh chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và Xí nghiệp In Gia Lai chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ty Thông tin-Văn hóa.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai-kể lại: “Đây là giai đoạn khó khăn nhất của Xí nghiệp. Đơn hàng không có, công nhân mất việc, doanh thu sụt giảm không thể trả lương trong khi vẫn phải gánh các khoản nợ ngân hàng. Cứ 3 công nhân hưởng chung 1 suất lương ít ỏi”.

Thế rồi, trong thời gian 1 năm, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, Ban Giám đốc nỗ lực từng bước vực dậy Xí nghiệp bằng nhiều đơn hàng lớn. Trong đó phải kể đến sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa-Thông tin về việc sắp xếp doanh nghiệp, đảm bảo để Xí nghiệp hoạt động ổn định. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ký giấy phép cho Xí nghiệp được in sách giáo khoa không hạn chế... Máy móc lại vào guồng, hàng chục nhân công tiếp tục có việc làm ổn định.



Phát triển bền vững



Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai tọa lạc trên diện tích hơn 7.500 m2 với các bộ phận chế bản, phân xưởng in và phân xưởng thành phẩm. Tất cả các khâu sản xuất đều được thực hiện bằng dây chuyền công nghệ in tự động, hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao và tiết kiệm thời gian.

Với năng lực hiện nay, Công ty có thể cho ra các sản phẩm in cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng từ name card, poster, folder, brochure, notebook, sổ tay, tạp chí, sách, báo đến các loại lịch, bao bì, ấn phẩm văn phòng, vé số, hóa đơn, các loại giấy tờ có mệnh giá… Đặc biệt, Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai là đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chọn in sách giáo khoa cũng như các ấn phẩm sách cao cấp phân phối trên địa bàn tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty luôn có lượng khách hàng trong và ngoài tỉnh ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng mở rộng mặt hàng kinh doanh như dụng cụ, đồ dùng học tập, các loại bàn ghế học sinh, thiết bị trường học, túi giấy đựng quà, vải không dệt…

Công nghệ in ấn luôn được Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai cập nhật thường xuyên (ảnh đơn vị cung cấp).



Với bề dày hoạt động trong ngành in ấn, xuất bản ở Gia Lai, Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai 2 lần được tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng ba; 2 huy chương Giải phóng hạng nhất, Cúp Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008 cùng nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn In Việt Nam, Bộ Công an, Tổng cục Thuế, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Năm 2010, Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.



65 năm xây dựng và phát triển cũng là từng ấy năm Công ty cổ phần In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai đảm trách khâu in ấn cho Báo Gia Lai-cơ quan của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan bày tỏ: “Đây là niềm tự hào cũng là trách nhiệm lớn lao của đơn vị. Chúng tôi luôn đặt sự chính xác, trung thực lên hàng đầu, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng in ấn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đông đảo nhân dân”.



Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ thêm: “Công ty đặt mục tiêu “Kinh doanh hiệu quả-Chăm sóc người lao động” lên hàng đầu. Vì vậy, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, Công ty còn tham gia các gói bảo hiểm khác phòng ngừa rủi ro cho công nhân. Đặc biệt, mỗi năm, Công ty dành quỹ phúc lợi 100 triệu đồng để hỗ trợ cho người lao động khó khăn làm nhà, ổn định chỗ ở.

