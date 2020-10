'Câu lạc bộ' tỉ phú đô la Việt Nam tăng thêm 2 người, tài sản thêm hàng tỉ USD

Trong nửa năm qua, 'câu lạc bộ' tỉ phú đô la Việt Nam tăng từ 4 lên 6 thành viên, tổng tài sản ròng đạt 14,8 tỉ USD. Riêng tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1 tỉ USD lên 6,6 tỉ USD trong 6 tháng.



Ông Phạm Nhật Vượng hiện có tài sản hơn 6,6 tỉ USD, trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.



Forbes định giá khối tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng cán mốc 6,6 tỉ USD, tăng 1 tỉ USD trong nửa năm, tiếp tục dẫn đầu danh sách tỉ phú Việt Nam. Dù vậy, ông Vượng vẫn đứng yên hạng 286 tỉ phú thế giới của Forbes.



Lần đầu tiên ông Vượng được Forbes đưa vào hàng ngũ tỉ phú thế giới vào năm 2013 với tổng tài sản 1,5 tỉ USD, hiện khối tài sản đã tăng 4,4 lần.



Tuy nhiên, bảng xếp hạng Bloomberg lại ước tính tổng tài sản tỉ phú Vượng đang nắm giữ đạt 8,22 tỉ USD, giảm 864 triệu USD lũy kế từ đầu năm đến nay. Năm 2019, Bloomberg từng tính toán ông Vượng nắm kỷ lục 9,81 tỉ USD, giàu thứ 157 thế giới. Hiện ông Vượng đứng hạng 233 và cũng là tỉ phú Việt duy nhất vào top 500 tỉ phú thế giới do Bloomberg tính theo thời gian thực (27-10).



Hiện Vingroup đang có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam với hơn 361.920 tỉ đồng, xếp sau là Vietcombank, Vinhomes, Vinamilk...



Kể từ giai đoạn dịch bùng phát đến nay, biến động giá cổ phiếu Vingroup tăng hơn 28%. Tuy nhiên, trong năm nay cổ phiếu này từng đóng cửa ở mức cao nhất 115.300 đồng vào ngày 3-1, do đó thị giá 105.100 đồng (26-10) vẫn chưa về lại mốc đỉnh.



Trong nửa đầu năm 2020, tài sản Vingroup tăng 6% lên 427.184 tỉ đồng. Tuy nhiên tập đoàn cũng gánh khoản nợ phải trả hơn 303.486 tỉ đồng, tăng 7% so với hồi cuối năm 2019.



Ông Phạm Nhật Vượng đang xếp thứ 233/500 tỉ phú thế giới theo Bloomberg với khối tài sản 8,22 tỉ USD, cao hơn Forbes ước tính.



Từ đầu tháng 4 đến nay, theo Forbes, tài sản của bà chủ Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng 100 triệu USD lên 2,2 tỉ USD, vững chãi vị trí người giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt.



Ngành hàng không gặp sóng gió do COVID-19 gây ra, song lũy kế nửa đầu năm nay Vietjet vẫn lãi 73,6 tỉ đồng. Tính đến ngày 30-6, tổng tài sản Vietjet đạt 48.392 tỉ đồng.



Hiện vốn hóa trên sàn chứng khoán của Vietjet đạt hơn 54.741 tỉ đồng. Từ đầu năm đến giờ, cổ phiếu Vietjet biến động âm hơn 28%. Nhưng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay cổ phiếu Vietjet tăng 8%.



Trong vòng nửa năm qua, tài sản của chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình không biến động với 1,5 tỉ USD, tuy nhiên đã giảm 200 triệu USD so với lần xuất hiện trong danh sách tỉ phú Forbes vào năm trước.



Cặp đôi tỉ phú đều là du học sinh Đông Âu là ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Hùng Anh hiện được Forbes định giá khối tài sản lần lượt 1,4 tỉ USD và 1,6 tỉ USD. Trong vòng nửa năm, từ việc không có trong danh sách tỉ phú Forbes, tài sản của chủ tịch Masan đã tăng vọt, riêng chủ tịch Techcombank cũng tích lũy thêm tới 600 triệu USD.



Trong 1 tháng nay, cổ phiếu Masan đã tăng hơn 61%, đạt vốn hóa hơn 103.607 tỉ đồng. Techcombank cũng tăng hơn 5%, vốn hóa đạt hơn 81.728 tỉ đồng.



Thời gian qua, Tập đoàn Hòa Phát của "vua thép" Trần Đình Long gây nhiều chú ý khi bất chấp COVID-19, lũy kế 9 tháng năm 2020 đạt doanh thu 65.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.845 tỉ đồng, tăng 40% và 56% so với cùng kỳ năm trước. Làm ăn phát đạt, tài sản của tỉ phú Long hiện đạt 1,5 tỉ USD.



Đầu năm nay, Forbes chốt danh sách 4 tỉ phú Việt góp mặt vào dàn tỉ phú USD thế giới lần lượt gồm: ông Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Tập đoàn Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet Air), ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) cùng gia đình và ông Hồ Hùng Anh (chủ tịch Techcombank). Hiện tại "câu lạc bộ" tỉ phú USD đón nhận sự quay trở lại của ông Nguyễn Đăng Quang (chủ tịch Tập đoàn Masan) và ông Trần Đình Long (chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng vững vị trí người giàu thứ hai Việt Nam với 2,2 tỉ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang không lọt vào danh sách tỉ phú đô la do Forbes công bố hồi đầu năm 2020, nhưng hiện tài sản đã tăng vọt lên 1,4 tỉ USD.

Tỉ phú đô la Trần Bá Dương (phải) đại diện Thaco ký kết hợp tác chiến lược với Hoàng Anh Gia Lai.

Chân dung tỉ phú đô la Hồ Hùng Anh.

"Vua thép" Trần Đình Long quay lại "câu lạc bộ" tỉ phú đô la.

Theo BÔNG MAI (TTO)