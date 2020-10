26 triệu cổ phiếu của Sabeco được sang tay, giá trị gần 5.000 tỉ đồng

Hơn 26 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE:SAB) đã được giao dịch theo phương thức thỏa thuận tại mức giá 184.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14.10.



Thương vụ 5 tỉ USD tỉ phú Thái mua cổ phần Sabeco giờ ra sao?

Khoản đầu tư vào Sabeco của Heniken đã "bốc hơi" gần 3.000 tỉ trong năm 2019.





Tổng giá trị giao dịch lên tới 4.637 tỉ đồng (khoảng 200 triệu USD).



Trước đó, Bloomberg đã đưa tin Heineken N.V. đang muốn bán 25,2 triệu cổ phiếu SAB, tương đương gần 3,9% vốn Sabeco, đang được nắm giữ bởi Able Win Gain Limited, công ty con của Heineken.



Heineken được biết tới là cổ đông lớn của Sabeco từ sau khi doanh nghiệp này tiến hành IPO năm 2008. Bên cạnh Win Gain Limited, một thành viên khác thuộc nhóm Heineken là Heniken Asia Pacific Pte.Ltd cũng đang nắm giữ gần 2,5 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 0,39% vốn.



Chính vì vậy, thị trường đồn đoán đứng sau giao dịch nghìn tỉ nói trên là nhóm cổ đông Heniken.



Hiện, chưa có thông tin chính thức về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.



Trong báo cáo thường niên 2019, Heineken N.V cho biết giá trị khoản đầu tư vào



Sabeco đã giảm từ 8.815 tỉ đồng năm 2018 xuống còn 6.270 tỉ đồng cuối năm 2019.



Trước tác động kép từ Nghị định 100 và đại dịch COVID-19, doanh nghiệp ngành bia chịu thiệt hại nặng nề trong đó có công ty số một về thị phần Sabeco. Cổ phiếu SAB đã giảm 19% tính từ đầu năm.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Sabeco ghi nhận doanh thu 7.185 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ 2019; lãi ròng 1.216 tỉ đồng, giảm 21%.



Luỹ kế nửa đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu 12.124 tỉ đồng, lãi sau thuế 1.933 tỉ đồng, lần lượt giảm 34,5% và 31,5% so với nửa đầu năm ngoái.



Cho cả năm 2020, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu 23.800 tỉ đồng, lãi ròng 3.252 tỉ đồng. Đây là mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây của Sabeco.



Như vậy, nửa đầu năm Sabeco đã thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận ròng.



