Vụ patê Minh Chay: Nhiều khách hàng đòi giữ sản phẩm để được bồi thường

Trong số 1.416 khách hàng được xác định có mua patê Minh Chay, TP.HCM đã thu hồi được 261 sản phẩm của 151 khách hàng, 26 khách hàng yêu cầu được giữ lại 45 sản phẩm và 924 khách hàng cho biết không còn giữ sản phẩm.



Điều tra vụ ngộ độc Pate Minh Chay, cảnh sát thu giữ tài liệu, vật phẩm liên quan

Vụ pate Minh Chay gây ngộ độc: Xử nghiêm nếu có dấu hiệu hình sự

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM trưng ra một số sản phẩm patê Minh Chay được thu hồi trong cuộc họp báo mới đây - Ảnh: NGUYỄN TRÍ



Thông tin từ Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trong số 1.416 khách hàng được xác định có mua patê Minh Chay, hiện TP.HCM đã thu hồi được 261 sản phẩm của 151 khách hàng, 26 khách hàng yêu cầu được giữ lại 45 sản phẩm và có 924 khách hàng thông tin không còn sản phẩm thu hồi.



Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 7-9, bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - cho biết những khách hàng đề nghị được giữ lại sản phẩm với mục đích trả lại công ty để đòi bồi thường.



Trường hợp nhiều khách hàng thông báo không còn sản phẩm thu hồi chủ yếu do đã vứt bỏ, hoặc đã sử dụng nhưng gặp sản phẩm an toàn hay có thể chưa biểu hiện việc nhiễm độc.



Theo bà Lan, đơn vị không thể ép buộc người tiêu dùng giao nộp sản phẩm. Tuy nhiên, người mua giữ sản phẩm là không cần thiết bởi cơ quan chức năng sẽ lập biên bản khi thu hồi, biên bản này có giá trị như bằng chứng pháp lý thay cho sản phẩm để đối chiếu, xác minh khi cần.



"Việc giữ lại sản phẩm nhiễm độc tố tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi nếu không bảo quản cẩn thận có thể nhiều người không may ăn nhầm hoặc nguy cơ lây nhiễm chéo độc tố sang sản phẩm khác", bà Lan cảnh báo.



Theo Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, hiện công tác thu hồi patê Minh Chay gặp nhiều khó khăn do người mua rải rác, biếu tặng cho nhau ở các địa phượng. Thậm chí nhiều nơi người dân không biết tin patê Minh Chay nhiễm độc nên vẫn xuất hiện thêm các trường hợp bị ngộ độc vì sử dụng sản phẩm này.



Do đó, ngoài việc cảnh báo mạnh hơn nữa đến từng địa phương, cơ quan y tế cần khẩn trương đưa ra số lượng sản phẩm patê Minh Chay bán ra và được thu hồi cụ thể ở từng địa phương, từng ngày, thậm chí tất cả sản phẩm Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới, đơn vị sản xuất patê Minh Chay, phải được thống kê và thông báo cụ thể để có giải pháp xử lý, cảnh báo hiệu quả.



Trước đó, do phát hiện patê Minh Chay có chứa độc tố clostridium botulinum gây ngộ độc cho nhiều người tại các tỉnh, thành, cơ quan chức năng đã phát cảnh báo và yêu cầu thu hồi tất cả 13 dòng sản phẩm của Công ty Lối Sống Mới, trong đó có patê Minh Chay.

Theo NGUYỄN TRÍ (TTO)