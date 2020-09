Nhân viên tư vấn bảo hiểm làm giả phiếu thu, chiếm tiền của 17 khách hàng

Chiều 26-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phan Trung Sơn (26 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.



Bị cáo tại phiên tòa diễn ra chiều 26-9 - Ảnh: Đ.C.



Cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng thể hiện Phan Trung Sơn ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam, văn phòng tổng đại lý Công ty Dai Ichi có địa chỉ tại 219 Trần Phú, TP Đà Nẵng.



Ngày 1-5-2017, Sơn được Công ty Dai-Ichi ký hợp đồng bổ sung để bổ nhiệm làm trưởng nhóm kinh doanh. Sơn được giao tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, sau đó tiếp tục hỗ trợ thu phí, duy trì hợp đồng bảo hiểm hằng năm để nộp về cho công ty.



Theo quy định của Công ty Dai-Ichi, mỗi nhân viên được cấp 2 quyển phiếu thu tiền có ký hiệu DT (dùng cho thu phí bảo hiểm đầu tiên) và PT (dùng cho kỳ thu phí bảo hiểm tiếp theo). Các phiếu thu có mã số riêng, công ty nghiêm cấm nhân viên sử dụng phiếu thu của nhau để thu tiền khách hàng do mình quản lý.



Đầu năm 2019, do nợ nần không có tiền để trả, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền phí đóng bảo hiểm hằng năm của những khách hàng do Sơn quản lý để trả nợ. Sơn nói với 3 người làm cùng nhóm kinh doanh và do Sơn phụ trách, đề nghị họ cho mượn phiếu thu để thu tiền khách hàng.



Sơn nói phiếu thu của mình đã hết nhưng chưa được cấp lại, khi được cấp Sơn sẽ báo công ty hủy phiếu thu cũ đã mượn của 3 người trên.



Sau khi sử dụng hết phiếu thu tiền do Công ty Dai-Ichi phát hành, Sơn đã lén lấy mẫu phiếu thu số PT của chị P.T.D.M. (làm cùng công ty) đem đến tiệm in ấn để đặt làm 2 quyển phiếu thu tiền giả, mỗi quyển gồm 5 tờ, mỗi tờ có 2 liên giống với mẫu phiếu thu của Công ty Dai-Ichi để sử dụng.



Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2019, Sơn đưa thông tin sai sự thật về việc đóng phí bảo hiểm sớm để được chiết khấu từ 5-10%, được tặng quà như máy giặt, phiếu quà… Qua đó, Sơn đã chiếm đoạt tiền phí bảo hiểm và tiền vay của 17 người với số tiền hơn 870 triệu đồng.



HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)