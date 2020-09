Mới thu hồi 103 hộp patê Minh Chay, còn 1.456 hộp khách mua online đang ở đâu?

TP.HCM chỉ mới thu hồi được 103 hộp/tổng số 1.559 hộp đã xác định được người tiêu dùng mua qua hình thức online.



Bà Phạm Khánh Phong Lan cần sản phẩm của Công ty Lối Sống Mới vừa được thu hồi tại buổi họp báo - Ảnh: NGUYỄN TRÍ



Thông tin trên được bà Phạm Khánh Phong Lan - trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM - đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm chiều 1-9.



Theo bà Lan, trong số 1.223 người tiêu dùng tại TP.HCM mua sản phẩm patê Minh Chay với số lượng 1.559 hộp, hiện ban đã liên hệ được 1.101 người và thu hồi được 103 hộp pate.



"Không ít trường hợp người tiêu dùng cố tình không giao sản phẩm hoặc không nhớ để đâu, hoặc muốn giữ lại sản phẩm làm bằng chứng để khởi kiện công ty khiến cơ quan chức năng gặp khó", ba Lan cho hay.



Theo bà Lan, khi cơ quan chức năng thu hồi sản phẩm sẽ lập biên bản cụ thể vụ việc, biên bản này đủ cơ sở pháp lý để đối chiếu, hoặc sử dụng để chứng minh trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Do đó, người tiêu dùng yên tâm giao nộp sản phẩm cho cơ quan chức năng.



Theo đại diện cơ quan chức năng, ngườii dân cần khẩn trương giao nộp sản phẩm bởi nếu tự ý thải ra môi trường trong trường hợp nguyên đai, nguyên kiện có thể khiến người khác lượm sử dụng. Ngoài ra, trường hợp bỏ patê Minh Chay lẫn lộn với thực phẩm khác có thể nhiễm chéo.



Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, lượng sản phẩm Công ty Lối Sống Lối (Hà Nội) - đơn vị sản xuất patê Minh Chay, bán ra thị trường thời gian qua khá lớn so với số lượng thống kế được.



Chưa kể, TP.HCM là thị trường lớn, mức độ tiêu dùng cao nên có nhiều nguy cơ tiêu thụ cao nhất sản phẩm này. Trong khi đó, thực phẩm chay chủ yếu cho người lớn tuổi, sức khỏe kém, nên sản phẩm có độc tố thì mức độ nguy hiểm càng cao.



"Với tính chất quan trọng vụ việc, trách nhiệm truy tìm và thu hồi sản phẩm không thể quy riêng một cá nhân, tổ chức nào, mà cả xã hội cần góp sức", bà Lan nhận định.



Cũng theo đại diện Ban An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện ban đã tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin về số cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn đã mua và sử dụng patê Minh Chay.



Tuy nhiên, do chưa xác định được nguồn nhiễm cụ thể, đường đi sản phẩm nên cả nước cần thu hồi tất cả 13 dòng sản phẩm của Công ty Lối Sống Mới càng sớm càng tốt.



Chia sẻ tại buổi họp báo, TS.BS Nguyễn Văn Hảo - đại diện Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM) - cho biết tính đến ngày 1-9, trong 9 ca ngộ độc vì ăn patê Minh Chay được điều trị tại TP.HCM đã có 5 ca được xuất viện; số ca còn lại có 2 ca tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca bệnh viện Nhiệt Đới và 1 ở Bệnh viện 115.



"Đây là điều đáng mừng vì độc tố này khá độc", ông Hảo nhận định.



Tuy vậy, theo ông Hảo, hầu hết bệnh nhân đến từ các tỉnh với tình trạng chung là chùm ca (cùng ăn patê) nên khá đáng ngại, và trong số bệnh nhân còn lại, có trường hợp nhập viện từ ngày 17-7 đến nay nhưng hiện vẫn còn thở máy.



Ngoài ra, việc muốn có được loại thuốc đặc trị độc tố của vi trùng clostridium botulinum phát hiện có trong patê Minh Chay, Việt Nam buộc phải nhập khẩu từ Thái Lan với giá thành rất cao, với nhiều khó khăn trong chữa trị nếu bệnh nhận bị nhiễm độc tố đã lâu.





Người bị nhiễm bệnh bị nôn ói, tỉ lệ tử vong 20%



Theo ông Hảo, độc tố của vi trùng clostridium botulinum phát hiện có trong patê Minh Chay có cơ chế gây bệnh là tác động lên máu, lên thần kinh ngoại biên làm cho các cơ đối xứng hai bên như cơ mắt, cơ tay chân bị liệt từ trên xuống dưới, tỉ lệ gây tử vong của độc tố này khoảng 20%. Sau khi ăn thực ăn nhiễm độc tố này khoảng 1 ngày, người ăn có triệu chứng nôn ói nhưng không có sốt.



Theo NGUYÊN TRÍ (TTO)