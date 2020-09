Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp 'bốc hơi' hàng trăm tỉ đồng sau kiểm toán

Sau mùa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020, điệp khúc lợi nhuận nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh lại diễn ra khi kiểm toán vào cuộc soát xét.

Lợi nhuận giảm mạnh sau soát xét - Ảnh: Ngọc Thắng







Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố Báo cáo tài chính bán niên 2020 có soát xét với lợi nhuận sau thuế hụt 8 tỉ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. Cụ thể, do có sự nhầm lẫn khi xác định số thuế phải nộp đã khiến lãi sau thuế của QCG điều chỉnh giảm gần 16% sau soát xét, về còn 40,8 tỉ đồng thay vì số lãi hơn 48 tỉ đồng như báo cáo trước đó. Kéo theo đó, lãi ròng của công ty mẹ cũng chỉ còn hơn 18 tỉ đồng so với số lãi hơn 26 tỉ đồng trong báo cáo công ty đưa ra.



Tương tự, một doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lãi sau thuế giảm mạnh 81% sau soát xét là Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI). Trên báo cáo kiểm toán, doanh thu thuần 6 tháng giảm 3% so với báo cáo tự lập xuống còn 710 tỉ đồng. Đồng thời, các chỉ tiêu doanh thu tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm so với báo cáo tự lập, trái lại chi phí tài chính lại tăng 16%. Vì vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, số lãi của TNI từ hơn 5 tỉ đồng báo cáo trước đó giảm xuống còn gần 976 triệu đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2019.



Hay tại Báo cáo tài chính soát xét công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020, Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) báo lỗ gần 4,5 tỉ đồng, cao hơn đáng kể so với con số lỗ 1 tỉ đồng trong báo cáo tự lập. VEC cho biết điều này là do thời điểm lập báo cáo tài chính, công ty chưa nhận được báo cáo của các công ty con, chưa có cơ sở để trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn.



Đáng chú ý, theo báo cáo soát xét bán niên 2020 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), công ty bị lỗ 488 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi báo cáo công ty tự lập có lãi hơn 38 tỉ đồng. Nguyên nhân tại ngày 22.7, Đất Xanh đã chuyển nhượng hết gần 63 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư LDG nên kiểm toán đã yêu cầu trích 526 tỉ đồng dự phòng trong quý 2/2020.



Một doanh nghiệp khác cũng có lãi giảm đáng kể sau soát xét là CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), sau soát xét GAB lãi ròng chỉ hơn 550 triệu đồng giảm 61% so với con số mà GAB đưa ra tại báo cáo tự lập trước đó. So với trong báo cáo tự lập, doanh thu tài chính 6 tháng của GAB chênh lệch giảm 42%, đồng thời chi phí bán hàng tăng 17%...

