Dự án C-Sky View của Cường Đô la bị tố xây dựng bít lối nhà dân

Công trình xây dựng dự án chung cư cao tầng C-Sky View của Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần C-Holdings) tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị người dân tố lấn chiếm hành lang, đào hầm sâu cả chục mét ngay sát vách nhà gây bất an.





Vừa qua, bà N.T.K.H (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương tố cáo Công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần C-Holdings kể từ ngày 21/8) thi công xây dựng công trình dự án chung cư C-Sky View lấn chiếm lỗi thoát hiểm, ngang nhiên đào đất sát vách nhà bà H. để trồng cây xanh bít hết lối đi của gia đình.



Ngoài ra, bà H. cũng tố cáo đơn vị thi công đã đào đất sâu gần chục mét chỉ cách móng ngôi nhà của bà H. khoảng 1 mét gây nguy cơ lún nứt, thấm dột, thậm chí có thể làm sụp đổ ngôi nhà và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng của tất cả những người đang sống trong nhà.



Liên quan đến tố cáo của bà H., Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh và phát hiện, Công ty Cổ phần C-Holdings và đơn vị thi công công trình chung cư C-Sky View đã dùng các thùng container chắn lối thoát hiểm phía sau nhà bà H.





Công trình dự án C-Sky View bị tố xây dựng chắn lối thoát hiểm nhà dân. Ảnh: V.D





Trao đổi với báo chí, ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về công trình xây dựng dự án C-Sky View, Sở đã giao lực lượng thanh tra yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công dỡ bỏ các thùng container lấn chiếm hành lang, trả lại hiện trạng ban đầu.



Về việc đào hầm sát bên nhà dân, lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Dương cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Sở phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thực hiện các biện pháp giám định để đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đến nhà dân xung quanh.



Theo bà H., công trình dự án chung cư C-Sky View đã gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các nhà dân xung quanh. Hiện nay, công trình dự án vẫn đang trong quá trình thi công phần ngầm ngay sát nhà, chỉ rào chắn bằng một số thanh sắt nhỏ, trong khi chiều sâu công trình là khoảng 10 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho ngôi nhà cũng như những người sống bên trong.



Cũng theo bà H., đã nhiều lần bà đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc này, đồng thời đề nghị chủ đầu tư làm cam kết đảm bảo an toàn cho căn nhà của gia đình mình.





Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khắng định, Công ty Cổ phần C-Holdings và đơn vị thi công công trình chung cư C-Sky View đã dùng các thùng container chắn lối thoát hiểm phía sau nhà dân. Ảnh: V.D





Liên quan đến vụ việc này, PV đã liên hệ với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần C-Holdings. Đại diện của Công ty đã yêu cầu PV gửi nội dung câu hỏi qua email và PV đã thực hiện việc gửi nội dung cần được thông tin qua email và đại diện chủ đầu tư dự án C-Sky View đã tiếp nhận nhưng đã 4 ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ Công ty Cổ phần C-Holdings.





