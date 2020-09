Doanh nghiệp tung ra nhiều sản phẩm khuyến mãi dịp Lễ 2/9

Dịp Lễ 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần và chỉ được nghỉ 1 ngày, nhưng doanh nghiệp lữ hành, nhà bán lẻ cũng nắm bắt cơ hội tung đa dạng sản phẩm khuyến mãi, giảm giá dành cho người tiêu dùng.



Tour du lịch Biệt động Sài Gòn đang thu hút nhiều du khách tìm hiểu, tham quan tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Tuyết/TTXVN)





Mặc dù, dịp Lễ 2/9 năm nay rơi vào thời điểm giữa tuần và chỉ được nghỉ một ngày, nhưng doanh nghiệp lữ hành, nhà bán lẻ cũng nắm bắt cơ hội tung đa dạng sản phẩm khuyến mãi, giảm giá dành cho người tiêu dùng.



Theo đó, hầu hết đơn vị kinh doanh đều ưu tiên giới thiệu những sản phẩm mới và phù hợp với nhu cầu thị trường trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.



Phục vụ ăn uống tại chỗ



Ghi nhận ý kiến một số nhà bán lẻ cho biết dự báo dịp Lễ 2/9 năm nay, người dân sẽ không ưu tiên về quê hay đi du lịch, mà sẽ lựa chọn phương án vui chơi, giải trí tại chỗ. Đặc biệt, người dân sẽ có nhu cầu cao về mua sắm thực phẩm để tổ chức ăn uống, sum họp gia đình nhằm thực hiện quy định hạn chế tụ tập nơi đông người và phòng chống dịch bệnh.



Chính vì vậy, những ngành hàng như hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, rau củ, quả, bánh kẹo, nước giải khát... sẽ có sức mua tăng cao trong dịp Lễ 2/9 năm nay. Bên cạnh đó, doanh số của những khách sạn, nhà hàng, quán ăn... kinh doanh ngành hàng thực phẩm chế biến sẵn cũng có cơ hội tăng cao.



Để chào mừng Lễ 2/9, LOTTE Mart dành đến khách nhiều chương trình ưu đãi giá sốc lên đến 50% và chương trình tri ân khách hàng khác như đồng giá 29.000 đồng, 39.000 đồng, 69.000 đồng, 79.000 đồng, 89.000 đồng, 99.000 đồng.



LOTTE Mart còn có những ưu đãi đặc biệt cho ngành hàng thực phẩm và thịt, nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống cùng gia đình, bạn bè của người dân.



Tương tự, trong dịp Lễ 2/9 năm nay, hệ thống siêu thị GO!/Big C lần đầu tiên triển khai chương trình quảng bá các mặt hàng nông sản Việt. Chương trình này, áp dụng giảm giá đến 20% đối với sản phẩm bán chạy nhất hàng rau củ, quả, hàng tươi sống...



Song song đó, người tiêu dùng khi tham quan và mua sắm tại hệ thống siêu thị GO!/Big C sẽ được hòa mình vào không khí Lễ Quốc khánh 2020 thông qua cuộc thi trang trí mang tên “Tự hào Việt Nam,” diễn ra tại 39 siêu thị GO!/Big C. Đặc biệt, chủ đề của cuộc thi này tập trung vào hai nội dung, gồm: "Đất nước Việt Nam" và "Lễ Quốc khánh 2/9."





Khách mua sắm tại siêu thị Big C. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)





Theo bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail - đơn vị quản lý vận hành chuỗi siêu thị GO!/Big C, nhà bán lẻ này không ngừng nỗ lực hỗ trợ hình thành và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Vì vậy, ngoài các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại cửa hàng, GO!/Big C cũng ưu tiên tập trung quảng bá các mặt hàng nông sản của hợp tác xã và hộ nông dân.



Không chỉ ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm, mà nhân dịp Lễ 2/9 doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng quần áo thời trang, túi xách, giày dép... trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện giảm giá lên đến 70%, tùy theo sản phẩm. Đơn cử, tại cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang nữ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh treo biển giảm giá 10% đối với khách hàng mua sắm trong ngày 2/9.



Ngoài ra, chủ cửa hàng này chia sẻ, sức mua ngành hàng thời trang giảm sút đáng kể trong thời gian qua, nhưng nếu đẩy mạnh giảm giá sâu sản phẩm, thêm vào đó chi phí đầu vào tăng thì đơn vị kinh doanh khó duy trì hoạt động trong thời gian tới. Tuy nhiên, dịp Lễ 2/9 cũng là một trong những thời điểm thuận lợi để kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng nên doanh nghiệp không thể bỏ qua cơ hội này.



Tổ chức du lịch ngắn ngày



Ở lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp lữ hành cũng cẩn trọng tung ra những sản phẩm ngắn ngày, nhằm phụ vụ nhu cầu nghỉ Lễ 2/9 của người dân; trong đó, có thể kể đến Saigontourist Group giới thiệu tour Phú Quốc-Bãi Sao-Vinwonder, 3 ngày 2 đêm, giá từ 2.779.000 đồng/khách; Cao Lãnh-Tràm Chim-Làng hoa Sa Đéc, 2 ngày 1 đêm, giá từ 1.879.000 đồng/khách...



Bên cạnh một số tour, Saigontour Group còn giới thiệu một số combo Free & Easy di chuyển bằng phương tiện riêng dành cho từng nhóm khách/gia đình như combo xe và 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn New Wave 4 sao Vũng Tàu, giá từ 1.059.000 đồng/khách; combo xe và 3 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn Hoàng Minh Châu 3 sao Đà Lạt, giá từ 2.339.000 đồng/khách.



Riêng Lữ hành Fiditour-Vietluxtour, tiếp tục giới thiệu đến khách hàng đa dạng chùm tour mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa độc đáo chào mừng Lễ 2/9; trong đó, có thể kể đến sản phẩm tour Biệt động Sài Gòn-Đặc công rừng Sác (Cần Giờ) 1 ngày, giá 799.000 đồng/khách; tour Vùng đất nghĩa sỹ Cần Đước-Cần Giuộc-Gò Công (1 ngày), giá 799.000 đồng/khách.



Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông-Marketing công ty TST tourist, cho hay trong dịp Lễ 2/9 năm nay, doanh nghiệp ưu tiên triển khai 7 đường tour ngắn ngày, từ 1-2 ngày bằng đường bộ để phục vụ du khách. TST tourist tuân thủ tiêu chí tổ chức tour mang tính chọn lọc cao, du khách không đi qua và đến từ vùng dịch tể, không nóng sốt và có những dấu hiệu COVID-19, ưu tiên khách hàng đã có chứng nhận test COVID-19 âm tính.



"Cùng với đó, phương tiện di chuyển của TST tourist đảm bảo nguyên tắc khử trùng, phòng dịch, chỉ dưới 30 khách đối với xe 45 chỗ, dưới 20 khách đối với xe 30 chỗ đảm bảo khoảng cách an toàn. Điểm tham quan chọn lọc có không gian thoáng, trong lành; dịch vụ nhà hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng dịch," ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ thêm.



Trong tháng Chín tới, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng tung chương trình khuyến mãi để thu hút du khách đến vui chơi, giải trí. Điển hình, Mia Resort Nha Trang đưa ra thị trường hàng loạt chương trình hấp dẫn với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách du lịch nội địa.



Cụ thể, Mia Resort Nha Trang ưu đãi phòng nghỉ và ăn sáng chỉ khoảng từ 900.000 đồng cho một khách, áp dụng cho hai khách trong một phòng; thưởng ẩm thực trọn gói khoảng từ 900.000 đồng cho một khách, bao gồm ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng Sandals.



Tuy nhiên, đại diện Mia Resort Nha Trang cũng cho biết, chương trình trên kéo dài từ nay đến hết 23/12 tới. Đồng thời, chương trình chỉ ưu đãi dành riêng cho khách người Việt Nam và người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam và có một số điều khoản chi tiết kèm theo.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Mai Trang, nhân viên văn phòng, quận 1 cho rằng dịp Lễ 2/9 năm nay rơi vào thời điểm trước khi học sinh, sinh viên bắt đầu năm học mới, nên một số gia đình cũng muốn đưa các con đi du lịch. Việc nhiều doanh nghiệp lữ hành chạy chương trình ưu đãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chọn lựa những sản phẩm tour phù hợp với gia đình mình.



Tương tự, ghi nhận ý kiến một số người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy họ vẫn có nhu cầu vui chơi, giải trí và du lịch, nhưng thận trọng trong lựa chọn những hoạt động phù hợp, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe gia đình.



Do đó, nhà bán lẻ, doanh nghiệp lữ hành nào có sản phẩm đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng và phòng chống dịch bệnh vẫn nắm bắt được cơ hội thị trường "ngách" để thu về doanh số cao trong những dịp Lễ, Tết như Lễ 2/9.

Theo Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)