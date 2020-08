"Vén màn" người đàn ông "sau lưng" thay thế bà Nguyễn Thị Như Loan tại Quốc Cường Gia Lai

Sau 13 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của Cường Đôla đã rời ghế. Người thay thế là ông Lại Thế Hà, người đàn ông bí ẩn được coi là đứng sau lưng bà Loan. Ông Hà bắt đầu làm việc tại Quốc Cường Gia Lai năm 2006.





HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố nghị quyết thay đổi nhân sự cấp cao trong doanh nghiệp này.



Theo đó, ban lãnh đạo QCG quyết định để bà Nguyễn Thị Như Loan thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/8/2020. Người thay thế bà Loan là ông Lại Thế Hà, hiện đương nhiệm vị trí phó Tổng giám đốc QCG.



Sau khi rời ghế chủ tịch, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai.





Ông Lại Thế Hà (bên trái) thay bà Nguyễn Thị Như Loan làm Chủ tịch HĐQT Quốc Cương Gia Lai từ 10/8/2020



Quyết định thay đổi nhân sự lần này nhằm đáp ứng Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng. Theo đó, kể từ 1/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc.



Được biết, bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, là người sáng lập Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường vào năm 1994 (tiền thân của Quốc Cường Gia Lai). Bà Loan đã kiêm nhiệm 2 chức danh chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trong suốt 13 năm qua.



Tại QCG, mẹ Cường Đôla đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu. Còn nếu tính tổng cổ phần của các bên liên quan, tỷ lệ sở hữu lên đến 55,1% tính đến 30/6/2020.



Tân Chủ tịch QCG ông Lại Thế Hà, sinh năm 1956, nguyên quán Nam Định. Ông Hà bắt đầu làm việc tại Quốc Cường Gia Lai năm 2006.



Từ năm 2007, ông là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp phố núi này. Ông Lại Thế Hà là một trong những cộng sự gắn bó lâu nhất với bà Nguyễn Thị Như Loan trong ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai.



Năm ngoái, ông Lại Thế Hà còn được dư luận quan tâm và từng được nhắc đến là "người đàn ông đứng sau mẹ Cường Đôla, cùng điều hành "đế chế" Quốc Cường Gia Lai" khi cùng bà Nguyễn Thị Như Loan xuất hiện với tư cách đại diện nhà trai trong buổi lễ kết hôn của Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla), con trai duy nhất của bà Loan.



Tại báo cáo quản trị nửa đầu năm 2020, ông Lại Thế Hà đang nắm 597.500 cổ phần, chiếm 0,21% vốn Quốc Cường Gia Lai. Con gái ông Hà là bà Lại Thị Hoàng Yến nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu QCG.



Trong báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp, tân Chủ tịch Lại Thế Hà và con gái là bà Lại Thị Hoàng Yến đã cho Quốc Cường Gia Lai mượn tổng cộng 95 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Như Loan cùng con gái là bà Nguyễn Ngọc Huyền My cũng cho Quốc Cường Gia Lai mượn tổng cộng 165 tỷ đồng. Trong đó, riêng bà Loan và ông Hà đang cho Quốc Cường Gia Lai mượn số tiền lần lượt là 149 tỷ đồng và 43 tỷ đồng.



Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của QCG



Trước khi có sự thay đổi trong ban lãnh đạo, tình hình kinh doanh của công ty trong quý gần nhất kém khởi sắc. Theo đó, mặc dù công ty đã tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quý II kéo doanh thu thuần tăng mạnh lên 947 tỷ đồng, tăng 384% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn sụt giảm tới 43% và chỉ đạt 18 tỷ đồng.



Đáng chú ý, mức lãi ròng của QCG sau khi loại đi lợi ích của cổ đông không kiểm soát đã trở thành khoản lỗ gần 4 tỷ đồng.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QCG đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 79% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ, tăng so với con số 36 tỷ của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức lãi ròng của QCG sau khi loại đi lợi ích của cổ đông không kiểm soát giảm 28% so cùng kỳ, đạt 26 tỷ đồng.



Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 6, QCG đặt kế hoạch doanh thu thuần 900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, đến nay Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu cả năm và hoàn thành gần 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2020.



Trước đó, vào giữa tháng 6, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng dự án Khu căn hộ cao cấp Sông Đà Riverside tại quận Thủ Đức, TP HCM rộng hơn 28.168 m2 cho CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, mã: LDG). Hoàn tất thương vụ, dự án được đổi tên thành Khu căn hộ cao cấp LDG River, có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.153 tỷ đồng.

