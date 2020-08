Thêm hơn 2 triệu vé máy bay Tết

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với hơn 2 triệu ghế, như vậy tổng lượng vé trên toàn mạng bay nội địa dịp tết 2021 đạt khoảng 5 triệu vé.





Hôm nay 17-8, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với hơn 2 triệu ghế trên tất cả đường bay nội địa.



Hành khách có thể mua vé từ ngày 18-8 trên website, ứng dụng di động và tại các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc với nhiều hình thức thanh toán như thẻ ngân hàng, internet banking, thanh toán trả sau…





Vietnam Airlines Group cũng ưu tiên tăng thêm chuyến bay và tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu đi lại lớn như: Hà Nội - TP HCM/ Vinh/ Cần Thơ/ Phú Quốc, TP HCM - Đà Nẵng/ Hải Phòng/ Thanh Hóa/ Vinh/ Đồng Hới/ Huế/ Pleiku/ Quy Nhơn/ Buôn Ma Thuột/ Nha Trang/ Phú Quốc… với giờ bay đa dạng



Các hãng tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt. Vé máy bay dịp Tết được mở bán sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có thể mua vé về quê, thăm thân, du lịch..., đồng thời giúp người dân có thói quen lập kế hoạch đi lại từ sớm, đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian cao điểm.



Trước đó, hai hãng VietJet và Bamboo Airways đã thông báo mở bán khoảng 3 triệu vé đi lại dịp tết trên 50 đường bay nội địa. Đại diện VietJet cho biết từ ngày 12-8, hãng chính thức mở bán tới 1,5 triệu vé tết cho tất cả đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách. Đồng thời, hãng này lưu ý khách mua vé càng sớm càng tiết kiệm, đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian cao điểm. Bamboo Airways cũng nhanh chóng mở bán 1,2-1,5 triệu vé máy bay tết 2021 trên tất cả đường bay nội địa từ ngày 22-1 đến 28-2-2021.



Như vậy, tổng lượng vé trên toàn mạng bay nội địa dịp tết 2021 đạt khoảng 5 triệu vé. So với nhu cầu đi lại của hành khách thì sẽ không xảy ra việc khan hiếm vé dịp cuối năm.



Khảo sát nhanh của phóng viên về giá vé trên một số trục bay có tần suất khai thác cao, giai đoạn từ ngày 22-1 đến hết tháng 1-2021 cho thấy giá vé khá thấp so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, dường như người dân chưa mặn mà với vé bay tết. Một số đại lý vé cho biết dù số lượng vé mở bán khá lớn nhưng bán ra rất chậm, có thể do các hãng mở bán vé bay tết trong giai đoạn dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp



Hiện đội bay của các hãng khá nhiều, khoảng 220 chiếc máy bay, ngay từ tết năm ngoái, số ghế bán dồi dào khiến việc đặt vé của người dân không còn khó khăn và giá cũng giảm hơn trước.

Theo D.Ngọc (NLĐO)