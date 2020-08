Lại ầm ĩ tranh cãi vụ tố làm giả giấy tờ ở Cty Cà phê hoà tan Trung Nguyên

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.



Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Động





Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc tạm đình chỉ vụ án do đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.



Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo đến các đương sự liên quan.





Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố giác một trưởng phòng pháp lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên có hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả.



Việc làm giả giấy tờ trên được cho nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Thảo tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên gây thiệt hại về tài sản cho công ty.



Sau khi kiểm tra và xác minh tố giác về tội phạm Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự.



Tuy nhiên quá trình điều tra, Cơ quan công an đã thực hiện giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên các tài liệu gồm: 3 biên bản quyết định của đại hội cổ đông về việc mua cổ phần trong Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp ngày 7.12.2009; 2 biên bản họp đại hội cổ đông các ngày 3.1.2012, ngày 5.4.2013 và 1 danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung nguyên không đề ngày, tháng năm. Kết quả giám định so với chữ ký trên tài liệu mẫu đều do ông Vũ và bà Thảo ký ra.



Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ vụ án hình sự này, người đại diện của cả bà Thảo và ông Vũ đều lên tiếng.



Ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết: “Với những diễn biến liên tục bất ngờ trong 2 tháng gần đây từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương, chúng tôi thấy rằng vụ án này đã có dấu hiệu thông tin kiểu lập lờ đánh lận con đen, để rồi từ từ chuyển hướng tạm đình chỉ vụ án hình sự này” - ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng, luật sư của bà Thảo bày tỏ ý kiến.



Người đại diện cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì cho biết: "Chữ ký trong các văn bản trên đều là của ông Vũ và bà Thảo. Tại Công ty cổ phần hòa tan Trung Nguyên, Tập đoàn Trung Nguyên và cá nhân ông Vũ hoàn toàn không có bất kỳ hành vi giả mạo chữ ký, giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức. Toàn bộ các đơn thư tố cáo là sai sự thật".



