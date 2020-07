Thị trường sách giáo khoa "vào mùa"

(GLO)- Đã thành thông lệ, những ngày qua, thị trường sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập đã bắt đầu nhộn nhịp. Các nhà sách ở Gia Lai đã chủ động nguồn cung các loại SGK nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, nhiều chương trình ưu đãi giảm giá cũng được đưa ra trong dịp này.



Chủ động cung ứng sách giáo khoa lớp 1



Chủ động cung ứng sách



Là hệ thống nhà sách lớn trên địa bàn, Nhà sách Vạn Trí (Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia cho năm học 2020-2021. Ông Hoàng Trung Hiếu-Giám đốc Công ty-cho biết: “Hệ thống 3 nhà sách Vạn Trí tại TP. Pleiku sẵn sàng cung ứng đầy đủ các loại SGK, dụng cụ học tập để phục vụ năm học mới. Mọi năm, vào tháng 8 mới là lúc cao điểm mua sắm nhưng năm nay từ những ngày đầu tháng 7 thị trường SGK đã sôi động. Đây là năm đầu tiên thực hiện xã hội hóa SGK lớp 1 nên hệ thống nhà sách Vạn Trí cũng đã chủ động nhập về số lượng lớn 2 bộ SGK lớp 1 nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng đứt hàng”.

2 bộ SGK lớp 1 được nhắc đến là bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và bộ sách “Cánh diều” của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Phụ huynh học sinh tìm mua 2 bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Cánh diều” tại Nhà sách Vạn Trí (95 Lê Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Thu





Bà Nguyễn Ngọc Anh-Cửa hàng phó Nhà sách Thanh Niên (TP. Pleiku) cho hay: Đơn vị đã chuẩn bị các đầu sách từ lớp 1 đến lớp 12 để phục vụ nhu cầu của học sinh. Đặc biệt, sách lớp 1 bắt đầu cải cách nên dựa vào sự lựa chọn của các trường mà nhà sách đặt về đủ số lượng. Tổng lượng sách năm nay cung ứng cho thị trường có tăng nhẹ so với năm trước.



Theo bà Trương Thị Hoa Mơ-Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Gia Lai (TP. Pleiku), những năm trước, từ tháng 5 là SGK lớp 1 đã được nhiều trường mầm non đặt mua sớm để phục vụ phát thưởng cho các cháu ra trường. Năm nay, mùa SGK khởi động muộn hơn nên số lượng bán ra hiện đang tăng rất mạnh, nhất là 2 bộ sách của lớp 1.



Nhiều chương trình ưu đãi giảm giá



Nếu năm trước, giá 1 bộ SGK lớp 1 chỉ khoảng 180 ngàn đồng (bao gồm cả sách và vở bài tập) thì nay do có cải cách nên tăng gần gấp đôi với hơn 300 ngàn đồng/bộ. “Để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, nhà sách đã có chương trình giảm giá 10% cho SGK, giảm 15-30% đối với sách tham khảo, giảm 5-10% đối với vở và cặp sách”-Cửa hàng phó Nhà sách Thanh Niên cho hay.

Phần lớn phụ huynh chọn mua sách giáo khoa năm học 2020-2021 cho con từ sớm. Ảnh: Vũ Thảo

Còn ông Hoàng Trung Hiếu-Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia Lai thì cho biết: Từ ngày 1-7 đến 31-8, hệ thống nhà sách Vạn Trí cũng triển khai chương trình giảm giá 10-30% đối với các mặt hàng từ sách vở cho đến dụng cụ học tập và cặp sách. Ngoài chương trình này, Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch áp dụng một số chương trình giảm giá khác xuyên suốt trong năm học nhằm hỗ trợ người dân mua sắm tiết kiệm nhất.



Chị Lê Thị Phương Dung (thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: Năm nay, chị có con vào lớp 1. Khi đi mua SGK, chị được hướng dẫn mua đúng bộ sách mà nhà trường đã lựa chọn. Theo chương trình cải cách, số đầu sách nhiều hơn tương ứng với các môn học nên giá cũng cao hơn bộ sách cũ rất nhiều.

“Dịp này, tôi cũng tranh thủ mua vở, dụng cụ học tập luôn vì thời gian nghỉ hè cũng không còn dài. Tôi chọn những nhà sách lớn vì những nơi này có chương trình giảm giá, giúp tiết kiệm hơn khi mua sắm”-chị Dung cho biết.

VŨ THẢO