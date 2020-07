"Nước cờ" 10 tỷ USD tại Hạ Long của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Vinhomes muốn thực hiện đầu tư Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng mức đầu tư 232.369 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 tỷ USD. Vinhomes cũng sẽ thành lập liên doanh với Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ của Vinhomes) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để cùng làm chủ đầu tư dự án.



CTCP Vinhomes (Vinhomes) – doanh nghiệp "con cưng" trong lĩnh vực bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Theo đó, Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (VHM) muốn thông qua phương án đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng mức đầu tư 232.369 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD).



Dự án có địa điểm tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu là xây dựng thành khu phức hợp đa năng, mang bản sắc đô thị ven biển, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ.... Diện tích thực hiện khoảng 4.109,64 ha, trong đó bao gồm 3.186 ha tại thị xã Quảng Yên và 923,64 ha tại Hạ Long.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh.



Vinhomes cũng sẽ thành lập liên doanh với Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ của Vinhomes) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để cùng làm chủ đầu tư dự án.



Liên doanh này sẽ góp vốn tối thiểu 15% tổng mức đầu tư dự án hoặc mức tối thiểu khác theo yêu cầu của Nhà nước; trong đó riêng Vinhomes góp tối thiểu 70% tiền mặt của liên doanh (khoảng 1 tỷ USD). Phần vốn còn lại 85% sẽ được liên doanh vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn khác.



Đây là một dự án đô thị có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử hoạt động của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đó, "con cưng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trình làng hàng loạt đại dự án như tại Vũng Tàu (800ha), Đan Phương-Hà Nội, Thạch Thất-Hà Nội (550ha), Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park,...



Bên cạnh xin ý kiến về đầu tư dự án Hạ Long Xanh, HĐQT Vinhomes cũng trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Quang theo đơn từ chức, đồng thời bầu bổ sung 4 thành viên khác để nâng số lượng lên 9 người. Tập đoàn Vingroup, cổ đông lớn sở hữu gần 70% vốn công ty đã gửi văn bản đề cử 4 ứng viên HĐQT.



Hiện HĐQT có 5 người là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Diệu Linh và các thành viên ông Phạm Nhật Vượng, ông Varun Kapur, ông Mueen Uddeen, bà Cao Thị Hà An.



Danh sách các ứng viên bao gồm ông Ashish Jaiprakash Shastry (sinh năm 1975, quốc tịch Singapore) đang là thành viên điều hành quỹ đầu tư KKR; ông Richard Hoàng Quân (sinh năm 1969, quốc tịch Mỹ) đang là Chủ tịch CTCP Đầu Tư và Công Nghệ Finsafe, Chủ tịch công ty CMD Capital, cựu Tổng giám đốc HDBank; ông Phạm Thiếu Hoa (sinh năm 1963, quốc tịch Việt Nam) đang là Tổng giám đốc Vinhomes; ông Trần Kiên Cường (sinh năm 1962, quốc tịch Việt Nam) đang là Giám đốc phát triển dự án của Vinhomes.



Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt kế hoạch doanh thu 97.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 31.000 tỷ đồng. So với kết quả năm 2019, doanh thu Vinhomes dự kiến tăng trưởng 87% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 28%.



Trong định hướng phát triển của Ban Giám đốc, ngoài tập trung mảng cốt lõi, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch phát triển danh mục tài sản mang lại thu nhập ổn định. Cụ thể, Vinhomes sẽ phát triển bất động sản khu công nghiệp tại các thành phố lớn, có hạ tầng tốt như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và phát triển hạng mục văn phòng nằm trong các khu đô thị Vinhomes



Về hoạt động phát triển dự án, "con cưng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ 3 dự án Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.



Về hoạt động bán hàng, Vinhomes tiến hành chuyển đổi từ mô hình phân phối sản phẩm qua mạng lưới đại lý sang bán hàng trực tiếp tại một số dự án lớn.



Trong quý I/2020, "con cưng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lãi sau thuế 7.645 tỷ đồng và giành ngôi quán quân lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam.



Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 184,52% (gần 3 lần) của Vinhomes chủ yếu đến từ 2 hoạt động, thứ nhất là doanh thu tăng 11,39%, trong khi giá vốn hàng bán lại giảm 21,08%, điều này làm cho lợi nhuận gộp ghi nhận 2.948,9 tỷ đồng, tăng 121,94% so với cùng kỳ và thứ hai đến từ doanh thu tài chính đột biến, đạt 6.591 tỷ đồng, tăng 124,19% so với cùng kỳ.



Trên thị trường chứng khoán, trong khoảng 4 tháng qua, cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng khá mạnh, từ mức 55.000 đồng lên trên 80.000 đồng/cp như hiện tại. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thị giá cổ phiếu VHM đang giảm nhẹ, xuống còn 79.700 đồng/cp.

