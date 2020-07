Doanh nghiệp được hoàn thuế 29 tỉ đồng nhờ... hồ sơ khống

Sau khi được hoàn thuế GTGT 29 tỉ đồng, vợ chồng chủ một doanh nghiệp chuyên mua bán sim, card điện thoại ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhà nước.

Bán lỗ sim, card để lấy hóa đơn



Ngày 11-7, Viện KSND tỉnh Bình Định đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can liên quan đến vụ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt (gọi tắt là Công ty Tân Phát Đạt, trụ sở TP Quy Nhơn) chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra TAND cùng cấp để xét xử theo thẩm quyền.



Trụ sở Công ty Tân Phát Đạt thời điểm doanh nghiệp này còn hoạt động





Trong đó, vợ chồng bị can Nguyễn Thành Vỹ (SN 1969) - Lê Thị Kim Yến (SN 1975; cùng ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) lần lượt là Giám đốc Công ty Tân Phát Đạt, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị can Hồ Thị Thơ, nguyên cán bộ Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo cáo trạng, tháng 7-2011, Nguyễn Thành Vỹ thành lập Công ty Tân Phát Đạt với ngành nghề kinh doanh mua bán sim, card điện thoại; buôn bán ôtô và xe có động cơ khác. Công ty do bà Lê Thị Kim Yến đứng tên giám đốc nhưng thực chất ông Vỹ là người trực tiếp quản lý, điều hành. Đến tháng 11-2014, Công ty Tân Phát Đạt đăng ký lại, ông Vỹ làm giám đốc.



Quá trình hoạt động, tháng 9-2013, ông Nguyễn Thành Vỹ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Để thực hiện hành vi trên, ông Vỹ dùng tiền mặt để mua sim, card điện thoại tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viễn thông Linh San (gọi tắt là Công ty Linh San, trụ sở TP Đà Nẵng). Sau đó, ông Vỹ bán lại số sim, card trên với giá bằng hoặc thấp hơn nhằm xoay vòng nhanh nguồn vốn, nâng doanh số bán hàng lên cao để lấy hóa đơn.



Sau khi mua bán một lượng lớn sim, card, ông Vỹ đề nghị Công ty Linh San cộng gộp hóa đơn để xuất cho công ty của mình. Cứ thế, từ tháng 9-2013 đến tháng 11-2013, Công ty Linh San đã xuất cho Công ty Tân Phát Đạt 38 hóa đơn bán sim, card điện thoại với tổng số tiền trên 301,3 tỉ đồng, cộng thuế GTGT 10% thành tiền trên 331,4 tỉ đồng.



Tuy nhiên, thực tế, Công ty Tân Phát Đạt chỉ mua số hàng có giá trị 55,9 tỉ đồng, cộng thuế GTGT 10% thành tiền 61,5 tỉ đồng. Số sim, card và hàng hóa khác còn lại có giá trị 245,3 tỉ đồng, cộng thuế VAT 10% thành tiền 269,8 tỉ đồng tại thời điểm lập hồ sơ hoàn thuế không có hàng tồn kho hoặc thể hiện trong sổ sách, chứng từ mua bán.



Để hợp thức hóa hồ sơ chứng từ mua bán sim, card nói trên, từ cuối tháng 10 đến ngày 7-11-2013, Công ty Tân Phát Đạt đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền 327,2 tỉ đồng cho Công ty Linh San. Trong đó, 61,5 tỉ đồng mua hàng thật; số còn lại 265,6 tỉ đồng được chuyển để hợp thức hóa việc mua hàng khống, sau đó Công ty Linh San rút tiền mặt chuyển trả lại cho ông Vỹ.



Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế kiểu "cưỡi ngựa xem hoa"



Sau khi thực hiện các hành vi trên, Công ty Tân Phát Đạt kê khai thuế GTGT tháng 9, 10 và tháng 11-2013 với số tiền hàng mua vào 301,3 tỉ đồng, thuế GTGT 30,1 tỉ đồng. Cân đối số tiền bán sim, card trong kỳ là 11,3 tỉ đồng, thuế GTGT là 1,1 tỉ đồng, thì số thuế GTGT đầu vào của Công ty Tân Phát Đạt chưa được khấu trừ là 29 tỉ đồng.



Trên cơ sở đó, ngày 6-12-2013, Công ty Tân Phát Đạt làm hồ sơ đề nghị Chi cục Thuế TP Quy Nhơn hoàn thuế GTGT với số tiền 29 tỉ đồng. Ngày 25-12-2013, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại Công ty Tân Phát Đạt, do bà Hồ Thị Thơ làm trưởng đoàn.



Do tin tưởng Công ty Tân Phát Đạt đã nhiều lần được hoàn thuế, nộp thuế đủ; đồng thời nhận thức không đầy đủ chỉ đạo của Cục Thuế Bình Định tại thông báo về kiểm tra để hoàn thuế nên Hồ Thị Thơ chỉ kiểm tra theo đề nghị của đơn vị được hoàn thuế mà không kiểm tra thực tế số lượng hàng hóa tồn kho, không xác minh việc huy động vốn… Ngày 30-12-2013, Hồ Thị Thơ thay mặt đoàn kiểm tra lập báo cáo, lập phiếu đề xuất hoàn thuế trình lãnh đạo Đội kiểm tra thuế số 1, sau đó lập báo cáo trình lãnh đạo Chi cục Thuế Quy Nhơn ký xác nhận Công ty Tân Phát Đạt đủ điều kiện hoàn thuế GTGT số tiền 29 tỉ đồng.



Căn cứ tờ trình, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, kết quả thẩm tra hồ sơ hoàn thuế của Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, ngày 25-1-2014 lãnh đạo Cục Thuế Bình Định ban hành quyết định cho Công ty Tân Phát Đạt hoàn thuế 29 tỉ đồng. Ngày 25-4-2014 số tiền hoàn thuế này được chuyển cho Công ty Tân Phát Đạt qua tài khoản ngân hàng.



Sau khi được hoàn thuế, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2017, Công ty Tân Phát Đạt tiếp tục hoạt động… nhưng để nợ thuế GTGT kéo dài. Do đó, công ty bị Chi cục Thuế TP Quy Nhơn áp dụng một số biện pháp cưỡng chế, sau đó bị Sở KH-ĐT Bình Định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



Sau khi đối chiếu các khoản nợ thuế đã nộp lại thì phát hiện số tiền thuế GTGT Công ty Tân Phát Đạt chiếm đoạt là 11,3 tỉ đồng. Ngày 2-12-2019, bà Lê Thị Kim Yến đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 1 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt 10,3 tỉ đồng.

Theo Đức Anh (NLĐO)