Nữ giám đốc giàu lòng nhân ái

(GLO)- “Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi doanh nhân luôn có ý thức phấn đấu để doanh nghiệp của mình phát triển, đồng thời sống có trách nhiệm với cộng đồng”-chị Phạm Thị Xuân Hồng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Nhi (192 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chân thành chia sẻ.





Gặp nhau trong một hoạt động xã hội do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tại huyện Đức Cơ, tôi được nghe chị Hồng trải lòng về công việc kinh doanh đầy khó khăn và thử thách của mình. Chị bảo, chính sự đam mê đã giúp chị kiên trì, nỗ lực theo đuổi công việc kinh doanh và đạt được thành công. Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Nhi do chị làm Giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và xây dựng. Hiện tại, Công ty có 10 nhân viên, người lao động thường xuyên. Trong những năm qua, Công ty không chỉ quan tâm đầy đủ đến đời sống của người lao động mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Chị Phạm Thị Xuân Hồng (bìa phải) trao quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáu (phường Hội Phú, TP. Pleiku). Ảnh: H.Đ.T





17 năm qua, mỗi năm, chị Phạm Thị Xuân Hồng đều dành khoảng 70-80 triệu đồng để làm công tác xã hội từ thiện. Với những đóng góp cho công tác xã hội, chị đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen. Ngoài ra, chị còn được Mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women Leader Network vinh danh phụ nữ vì cộng đồng tại sự kiện “Happy Women-Phụ nữ tài năng truyền cảm hứng Tây Nguyên”.

Từng trải qua nhiều gian khó trong nghề nên chị Hồng rất thấu hiểu, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Trong 3 năm (2018-2020), mỗi năm, chị đều trích gần 100 triệu đồng để làm từ thiện. Bên cạnh đó, thông qua các mối quan hệ, chị còn kết nối với các Mạnh Thường Quân, các tổ chức xã hội để mỗi năm tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Chị tâm sự: “Mình chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm như gia đình 3 anh em Phan Nhật Huy, Phan Thị Mỹ Tâm, Phan Nhật Tân (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Mẹ mất vì tai nạn, cha bỏ đi chỉ còn 3 anh em nương tựa vào nhau. Vì thế, mình thường xuyên đến thăm và hỗ trợ gạo, các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt cho các cháu. Mỗi lần đến, các cháu đều rất vui mừng và gọi “mẹ” khiến mình rất cảm động. Hay như trường hợp của chị Byêh (làng Chăm Neh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku), gia đình rất khó khăn, không có ruộng vườn nên quanh năm thiếu ăn. Những trường hợp như vậy, mình đều thường xuyên hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm”.



Ngoài việc tặng quà cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn mỗi năm, chị Hồng còn thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện như: xây nhà tình nghĩa; tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; tặng quà cho bệnh nhân khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối với chị, giúp đỡ được những người xung quanh là niềm hạnh phúc. Ngoài định kỳ tổ chức các hoạt động từ thiện, mỗi khi nghe có hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ, chị Hồng đều tìm đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Chị tâm sự: “Dân gian có câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Lúc người ta khó khăn nhất, chỉ cần vài ký gạo hay chục gói mì tôm đã cảm thấy ấm lòng rồi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn”.



Đặc biệt, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chị đã trực tiếp đi vận động và phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hàng trăm suất quà cho các hộ khó khăn. Ông Nguyễn Văn Sáu (phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi đã ngoài 60 tuổi, làm nghề cắt tóc, vợ thì bị tai biến và 2 con không may mắc bệnh tâm thần. Trong những ngày bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi không có việc làm nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. May nhờ có chị Hồng biết và đến thăm, hỗ trợ gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm nên gia đình cũng bớt lo phần nào”.



Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Giang Sơn-Chủ tịch UBND phường Chi Lăng (TP. Pleiku) nhận xét: “Trong những năm qua, chị Phạm Thị Xuân Hồng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của phường tổ chức nhiều hoạt động từ thiện trên địa bàn. Ngoài việc trích lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để làm từ thiện, chị còn vận động các Mạnh Thường Quân tặng quà cho các gia đình khó khăn”.

HÀ ĐỨC THÀNH