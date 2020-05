Xăng dầu Bắc Tây Nguyên 5 năm nộp ngân sách 2.909 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 20-5, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 80 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Anh Huy

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cùng Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời đề ra các giải pháp nhằm củng cố và phát triển doanh nghiệp, trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển sản xuất-kinh doanh phù hợp; sắp xếp đội ngũ cán bộ, người lao động theo hướng tinh gọn, chất lượng và năng suất; cải tiến công tác quản lý và phương thức kinh doanh... Từ năm 2015 đến năm 2019, Công ty đã bán ra thị trường 2 tỉnh (Gia Lai, Kon Tum) 1.114.593 m3/tấn xăng dầu; 4.883 tấn dầu mỡ nhờn; 5.669 tấn gas Petrolimex. Nổi bật trong nhiệm kỳ, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 249 tỷ đồng (tăng 1,58 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015); tiền lương bình quân của người lao động Công ty đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng (tăng 21,6% so với đầu nhiệm kỳ); đầu tư cửa hàng vượt 75%; nộp ngân sách nhà nước 2.909 tỷ đồng (gấp 3,28 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015); đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn 13,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bình quân hàng năm tỷ lệ phát triển đảng đạt 11,29%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 92,6%. 4 năm liền, Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội cũng tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII. Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: sản lượng hàng hóa tăng trưởng từ 3%/năm trở lên; lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước hàng năm đạt 100% kế hoạch giao; đến năm 2025 thị phần giữ vững trên 50%; đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập của người lao động hàng năm tăng trên 3%; Đảng bộ Công ty hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Anh Huy

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Bùi Nghĩa Thảo-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công ty.