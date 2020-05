Hoàng Anh Gia Lai không "thoát" lỗ, bầu Đức vay mượn gần 90 tỷ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức dù lãi lớn từ bán trái cây song vẫn không “thoát lỗ” trong quý I vừa qua. Tính đến cuối tháng, bầu Đức còn vay Hoàng Anh Gia Lai hơn 20 tỷ và "mượn tạm" hơn 65,6 tỷ đồng.





Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu và lợi nhuận trái chiều.





Cụ thể, doanh thu thuần trong quý I/2020 tăng gấp đôi cùng kỳ, lên 834 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn thu, trái cây đóng góp tới 83% tổng doanh thu thuần, đạt 694 tỷ đồng nhờ diện tích quy hoạch trái cây nhiều hơn so với cùng kỳ.



Đứng thứ 2 là doanh thu từ bán mủ cao su với gần 68 tỷ đồng, chiếm 8% tổng doanh thu thuần nhưng giảm từ mức 101 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.



Doanh thu từ bán sản phẩm và hàng hóa tăng 10 tỷ; Doanh thu từ bán ớt không được ghi nhận tại kỳ này, trong khi cùng kỳ năm 2019, bán ớt mang về cho HAGL gần 39 tỷ đồng.





Khấu trừ giá vốn, HAGL của bầu Đức lãi gộp 283 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận hơn 85 tỷ lãi gộp.



Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm do lãi cho vay giảm, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái cũng điều chỉnh xuống còn 2 tỷ (cùng kỳ ghi nhận 21 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí tài chính trong kỳ cũng giảm từ mức 360 tỷ xuống còn 324 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm 18,5 so với cùng kỳ năm 2019.



Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 121% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40% so với quý I năm trước. Dù vậy, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng trong kỳ vẫn sụt giảm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ.



Do đó, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của HAGL trong kỳ này đã giảm từ lỗ 252 tỷ (quý I/2019) xuống chỉ còn lỗ gần 65 tỷ đồng.



Tuy nhiên, trong kỳ HAGL phát sinh lỗ khác 14,5 tỷ đồng, do không còn hoàn nhập dự phòng, giảm mạnh so với con số lãi 272 tỷ cùng kỳ năm 2019. Kết quả, dù doanh thu tăng nhanh song HAGL của bầu Đức vẫn không thể thoát lỗ trong quý này. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp âm 79 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 78 tỷ đồng, quý I/2019 lãi 21 tỷ đồng.



Tài sản hơn 39.000 tỷ nhưng chỉ còn 61 tỷ tiền mặt, "bầu Đức" vay hơn 20 tỷ



Tính đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản HAGL đạt 39.366 tỷ, tăng nhẹ so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 8%, do lượng tiền mặt giảm từ 254 tỷ xuống 61 tỷ đồng. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ khi HAGL bắt đầu công bố báo cáo tài chính từ năm 2006.



Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 500 triệu đồng so với đầu năm. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng thêm 4%, lên 32.862 tỷ đồng.



Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của HAGL ở mức 22.952 tỷ, chiếm 68,8% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 3.050 tỷ (giảm hơn 700 tỷ so với đầu kỳ) và vay dài hạn 12.035 tỷ (tăng hơn 1.000 tỷ). Vốn chủ đạt 16.413 tỷ đồng, thặng dư vốn gần 3.264 tỷ, lợi nhuận giữ lại 216,5 tỷ.



Trong kỳ, HAGL của bầu Đức ghi nhận 10.037 tỷ đồng phải thu về cho vay, trong đó có 2.424 tỷ là cho vay ngắn hạn và 7.612 tỷ đồng cho vay dài hạn.



Báo cáo tài chính của HAGL quý I/2020 cho thấy, cá nhân Chủ tịch của HAGL ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đang ghi nhận 1,8 tỷ lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh với HAGL.



Đến 31/3/2020, cá nhân bầu Đức hiện đang vay HAGL hơn 20,1 tỷ đồng. Khoản vay này là khoản vay tín chấp có thời hạn hoàn trả từ tháng 4/2020, chậm nhất đến năm 2023 và lãi suất trung bình từ 4,8% đến 13%/năm.



Ngoài ra, HAGL còn có phải thu ngắn hạn khác với bầu Đức trị giá hơn 65,6 tỷ đồng. Giao dịch của khoản phải thu này là "Cho mượn tạm". Bên cạnh đó, HAGL còn "mượn tạm" 10 tỷ đồng từ bà Đoàn Thị Nguyên Nguyên, em gái bầu Đức.

