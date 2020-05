Dự án BOT giao thông hụt nguồn thu: Bỏ cũng dở, ở không xong

Cả nước đang khó, không thể tăng phí Trước tình hình trên, các nhà đầu tư dự án BOT đã kiến nghị Bộ GTVT được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, không chuyển sang nhóm nợ xấu; miễn giảm lãi vay phát sinh trong thời gian có dịch bệnh COVID-19 từ ngày 1-2-2020 đến hết ngày Việt Nam công bố hết dịch, cộng thêm 3 tháng; giảm lãi suất vay cho các dự án BOT từ 2-3% so với lãi suất vay 10-11%/năm. Đặc biệt các nhà đầu tư BOT kiến nghị bố trí ngân sách nhà nước để bù đắp phần doanh thu sụt giảm khi doanh nghiệp BOT thực hiện chưa tăng phí theo các chỉ đạo của Chính phủ; xem xét trưng mua một phần hoặc toàn bộ đối với các dự án có trạm thu phí chưa được tổ chức thu phí do không đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài giảm thuế, cơ cấu lại nợ, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng cho tăng phí BOT theo hợp đồng đã ký, giao Bộ GTVT lựa chọn thời điểm phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chi phí vận tải. Thực hiện phương án này Nhà nước không phải bố trí khoảng 5.080 tỉ đồng hỗ trợ các dự án BOT nếu các dự án chỉ được tăng phí từ năm 2022. Bộ cũng đề xuất được cho thu xếp nguồn để hỗ trợ dự án có doanh thu giảm trên 50% so với phương án tài chính và dự án chưa được thu phí. Cần thiết sẽ trưng mua lại dự án bằng vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.