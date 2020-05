Bắt buộc doanh nghiệp Trung Quốc tháo dỡ mô hình "đường lưỡi bò"

Quá trình kiểm tra công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng), cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu tháo dỡ công trình giống "đường lưỡi bò" nằm trước nhà điều hành của Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc).





Lối đi được xây giống mô hình "đường lưỡi bò" Trung Quốc. Ảnh chụp từ google maps





Tối 28.4, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, quá trình kiểm tra công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Dương, đơn vị phát hiện mô hình giống "đường lưỡi bò" nằm trước nhà điều hành của Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc).



Theo ông Mợi, mô hình trái phép này nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh trong Khu công nghiệp An Dương, được lập bằng lối đi lát gạch bao quanh một hồ nước nhân tạo; nếu nhìn gần khó phát hiện ra, song quan sát từ trên cao sẽ thấy rõ mô hình giống "đường lưỡi bò". Hồ nước nhân tạo bên trong cũng được tạo hình bát quái.



Theo ông Mợi, ngay sau khi phát hiện, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã yêu cầu Công ty Thâm Việt khẩn trương tháo dỡ các công trình trên, trả lại nguyên trạng phần đất trồng cây xanh làm công viên theo đúng quy hoạch.





Lối đi hình đường lưỡi bò bao quanh hồ nước hình bát quái tại Khu công nghiệp An Dương. Ảnh google maps





"Hiện, công ty này đang tháo dỡ công trình. Nếu doanh nghiệp không hoàn thành việc tháo dỡ trong ngày mai (29.4), thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế" - ông Mợi nhấn mạnh.



Cũng theo lãnh đạo UBND huyện An Dương, cùng với yêu cầu phá bỏ mô hình "đường lưỡi bò", chính quyền địa phương đã giao Công ty Thâm Việt trong ngày 28.4 tháo dỡ ngôi nhà rộng khoảng 400 m2, xây trái phép trên phần đất quy hoạch làm công viên cây xanh ở cuối khu công nghiệp An Dương. Đây là ngôi nhà được chủ đầu tư xây dựng cho công nhân Trung Quốc ở trong thời gian qua.



Trước đó, vào tháng 9.2019, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã kiểm tra, phát hiện tại đây một loạt nhà xây trái phép dùng để chuyên gia ở nên đã yêu cầu Công ty này phải tháo dỡ, nhưng đến nay, công ty này vẫn còn công trình trái phép.



Khu công nghiệp An Dương được khởi công lần đầu tiên vào năm 2008 với quy mô 500 ha, nhưng mãi đến năm 2016 mới được khởi động trở lại.



