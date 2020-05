Ảm đạm thị trường ô tô ở Gia Lai

(GLO)- Do nhiều nguyên nhân, thị trường ô tô ở Gia Lai trong 4 tháng đầu năm nay rơi vào cảnh ảm đạm. Theo nhận định của các nhà phân phối, bắt đầu từ tháng 5, thị trường này sẽ có sự khởi sắc và đến quý IV-2020 thì đạt mức tăng trưởng khá.





Doanh số bán xe giảm mạnh



Theo đại diện một số đại lý ô tô trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh số bán hàng chỉ đạt khoảng 45% chỉ tiêu kế hoạch và giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Do doanh số bán ra thấp, lượng xe tồn kho tăng cao buộc các đại lý phải cắt bớt lợi nhuận để giảm giá bán ra thị trường, điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ lãi gộp gần như rất thấp, thậm chí có những dòng xe phải bán lỗ để luân chuyển dòng tiền.

Nhân viên của Hyundai Gia Lai tư vấn xe cho khách hàng. Ảnh: V.T





Mặc dù là thương hiệu đứng đầu thị trường về số lượng bán ra trong 5 năm liên tục và chiếm thị phần lớn (22%) nhưng từ đầu năm đến nay, Hyundai Gia Lai cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ xe. Ông Lê Văn Trọng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ô tô Gia Lai (Hyundai Gia Lai) cho biết: “Theo kế hoạch năm 2020, Hyundai sẽ đạt mức tăng trưởng 14-16% trên toàn quốc, riêng Gia Lai kỳ vọng đạt khoảng 10%. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng, Hyundai Gia Lai chỉ bán ra khoảng 30 chiếc xe, trong khi năm ngoái là 50 xe/tháng. Như vậy, lượng tiêu thụ giảm 40% so với năm trước”. Theo phân tích của ông Trọng, việc tiêu thụ xe giảm một phần là do thu nhập trong dân giảm sút, buộc phải tiết kiệm chi tiêu. Bên cạnh đó, nhu cầu về phương tiện đi lại chưa quá cần thiết cùng với thông tin về chính sách giảm 50% phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước và giá xe có thể sẽ giảm do tồn kho lớn nên nhiều khách hàng chờ đợi, chưa mua xe trong thời điểm này.



Ở góc độ khách hàng, anh Trần Văn Lịch (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: Anh dự định mua ô tô để chạy hợp đồng du lịch vào cuối năm ngoái. Thế nhưng, anh quyết định chờ qua mấy tháng đầu năm nay xem giá ô tô có thay đổi hay không. “Qua khảo sát giá cho thấy, các dòng xe đã có nhiều ưu đãi hấp dẫn nên giá thấp hơn năm ngoái đến vài chục triệu đồng/chiếc. Mức giá này rất kích thích người mua. Tuy nhiên, trong lúc dịch Covid-19 chưa kết thúc thì khả năng nhận khách chạy hợp đồng du lịch sẽ rất ít, do đó, tôi chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng”-anh Lịch nói. Tương tự, chị Võ Thị Bích Thủy (hẻm 45 Phan Đình Giót, TP. Pleiku) cho biết cũng đang chần chừ chưa mua vì nghe thông tin sẽ giảm các mức phí đối với ô tô nên đợi các hãng đưa ra mức giá bán và chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn.



Kỳ vọng tăng trưởng vào cuối năm



Hiện nay, Gia Lai có 9 showroom ô tô mới và khoảng hơn 10 showroom ô tô cũ. Trong năm 2019, tổng lượng xe ô tô bán ra là 2.475 chiếc các loại, tăng 12,1% so với năm 2018. Theo nhận định của các hãng xe trên địa bàn, giai đoạn 2016-2018, thị trường ô tô ở Gia Lai có sự tăng trưởng tốt nhất. Từ năm 2018 đến nay, mức tăng trưởng dần chậm lại. Riêng năm 2019, thị trường ô tô ở Gia Lai có mức tăng trưởng thấp so với bình quân chung của cả nước là 29%. Những tháng đầu năm 2020, thị trường ô tô chịu tác động lớn từ dịch Covid-19, do đó, nhiều hãng xe đều không đạt kế hoạch doanh số bán hàng. Hầu hết các doanh nghiệp, đại lý đều cho biết đã đưa ra hàng loạt biện pháp kích cầu mua sắm song nhận định thị trường ô tô khó sôi động trong năm nay. Bởi lẽ, ảnh hưởng dịch Covid-19 làm giảm đáng kể nguồn thu nhập trong dân, cùng với đó giá cả nhiều mặt hàng nông sản chưa hồi phục nên tác động không nhỏ đến quyết định mua xe của nhiều người.



Nguồn thu từ mảng dịch vụ của các hãng xe bị sụt giảm rất mạnh. Ảnh: Vũ Thảo



Với các hãng xe mới, việc chạy doanh số đang gặp khó khăn. Còn thị trường ô tô cũ cũng bị tác động theo khi các salon xe buộc phải cắt giảm lợi nhuận để giảm giá theo các hãng xe mới. Anh Đặng Thành Hiếu-chủ salon Auto Hiếu Kiều (169 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, thị trường xe cũ tiêu thụ khá chậm, ước lượng doanh số bán ra giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thời gian thị trường ô tô cũ rơi vào cảnh ảm đạm nhất trong vòng mấy năm trở lại đây. Để đẩy mạnh doanh số, giảm bớt hàng tồn, salon đã hạ giá bán rất nhiều. Bởi lẽ, thời điểm này, nhiều hãng xe mới liên tục đưa ra các chương trình kích cầu giảm giá bán, buộc các salon xe cũ cũng phải chạy theo”. Anh Hiếu cho biết thêm, tâm lý mua xe cũ của khách hàng cũng có sự thay đổi khi nhiều hãng xe mới muốn kích cầu đã giảm giá sâu.



Theo ông Lê Văn Trọng, mặc dù đã đưa ra các chương trình marketing online cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng lên đến vài chục triệu đồng cho mỗi chiếc xe, cùng với việc khuyến mãi thêm về dịch vụ sau bán hàng… song doanh số của Hyundai Gia Lai vẫn đạt thấp. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của Hyundai Gia Lai khá an toàn, chỉ bằng bình quân của 2 tháng bán hàng. Trong đó, hàng tồn thực tế chỉ khoảng 55%, còn lại 45% là đơn hàng đã được phê duyệt chờ nhà máy giao xe. Dự kiến doanh số bán hàng trong năm 2020 của Hyundai Gia Lai sẽ bằng khoảng 85% năm 2019 với lượng xe bán ra ước đạt khoảng 530 chiếc.



Theo nhận định, bắt đầu từ tháng 5 này, thị trường ô tô sẽ khởi sắc hơn các tháng trước đó, nhưng tình hình khó khăn dự báo vẫn tiếp tục kéo dài thêm trong quý II và quý III. Đến quý IV, thị trường ô tô kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng khi các chính sách thúc đẩy sự hồi phục, phát triển nền kinh tế phát huy hiệu quả. Cùng với đó, các doanh nghiệp ô tô cho rằng, nhu cầu mua xe của khách hàng dồn nén thời điểm này thì sẽ bùng phát thời điểm khác. Do đó, các doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng trưởng trong quý IV năm nay. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại của ngành ô tô không chỉ riêng mảng bán hàng mà mảng dịch vụ cũng gặp phải. Hiện nay, thu nhập của khách hàng giảm nên họ đã cắt giảm bớt chi phí cho việc bảo dưỡng ô tô. Ước lượng thu từ dịch vụ chỉ đạt khoảng 20% so với trước nên tác động lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp ô tô trên địa bàn.

VŨ THẢO