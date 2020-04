Thủ tướng chấp thuận thành lập hãng hàng không Vietravel Airlines

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), có thể đầu năm 2021 sẽ có chuyến thương mại đầu tiên của hãng hàng không Vietravel Airlines.





Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 457 ngày 3-4-2020 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).



Dự án vận tải hàng không lữ hành Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) có tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỉ đồng, thời gian hoạt động dự án 50 năm.



Vietravel Airlines sẽ xây dựng hãng hàng không có trụ sở tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế đến các nước trong châu lục, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không của Việt Nam và phát triển ngành du lịch lữ hành...





Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án sẽ có 9 tháng thực hiện đầu tư, tính từ khi phê duyệt chủ trương, bắt đầu khai thác và kinh doanh từ tháng thứ 10. Như vậy, đầu năm 2021 có thể hãng sẽ bay chuyến thương mại đầu tiên.



UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chỉ đạo Vietravel Airlines trong giai đoạn thực hiện đầu tư tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của Vietravel Airlines theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của Vietravel Airlines theo tiến độ thực hiện dự án.



Bộ GTVT có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định và cấp phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và khả năng đáp ứng nguồn vốn của nhà đầu tư; giám sát việc phát triển đội tàu bay phải phù hợp với quy hoạch, năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, năng lực phục vụ cơ sở hạ tầng hàng không, việc bố trí các nguồn lực của nhà đầu tư phát huy năng lực khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.



Trước đó, thẩm định chủ trương đầu tư dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc đầu tư dự án này trong 5 năm đầu khai thác góp phần tạo ra giá trị gia tăng trong nước khoảng 3.650 tỉ đồng, đóng góp vào thu nhập quốc dân hơn khoảng 3.185 tỉ đồng, trong đó thu nhập cho lao động khoảng 1.982 tỉ đồng và hơn 1.203 tỉ đồng cho thặng dư xã hội; tạo việc làm cho khoảng 595 người, đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 2.460 tỉ đồng tiền thuế.



Hãng đặt mục tiêu cung cấp khoảng 55% số ghế để đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu của khách du lịch bằng đường hàng không tại công ty mẹ Vietravel. 45% số ghế còn lại cung ứng cho các công ty du lịch và các khách hàng khác trên các chuyến bay thuê chuyến.



Tuy nhiên, hiệu quả của dự án còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố rủi ro khác do mô hình khai thác của Vietravel Airlines cung cấp chuyến bay thuê chuyến, phục vụ du lịch thường tập trung tại các trung tâm vận tải hàng không như: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cam Ranh, trong khi sân bay căn cứ đặt ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có thị trường hành khách đi/đến không cao. Mặt khác, việc sử dụng các Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh để đậu tàu bay qua đêm sẽ gây khó khăn chung cho hệ thống hạ tầng hàng không...

Theo D.Ngọc (NLĐO)