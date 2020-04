Doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó

(GLO)- Để phòng ngừa dịch Covid-19, phần lớn người dân đã hạn chế tối đa việc đi lại. Điều này khiến doanh thu của các doanh nghiệp vận tải hành khách giảm mạnh, rơi vào cảnh thua lỗ. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm tuyến khai thác để hạn chế thiệt hại.

Lay lắt duy trì

Theo ước tính của Bến xe Đức Long Gia Lai, số lượng phương tiện và hành khách xuất bến mỗi ngày hiện chỉ còn 50-60% so với trước đây. Ông Chu Sỹ Hoạt-Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-cho biết: “Nhiều xe xuất bến tuyến liên tỉnh đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… hiện chỉ lấp đầy khoảng 30-40% số ghế”. Tại Bến xe huyện Kbang, tình cảnh tương tự cũng đang xảy ra. “Bến có 15 đơn vị, hợp tác xã vận tải đăng ký hoạt động với khoảng 70 phương tiện. Nếu như trước đây, mỗi ngày có khoảng 35-40 chuyến xe xuất bến thì nay chỉ trên dưới 20 chuyến”-ông Đỗ Xuân Đông-Giám đốc Bến xe huyện Kbang-cho hay.

Một chuyến xe khách từ các tỉnh miền Tây về Gia Lai ngày 30-3 chỉ có vài hành khách. Ảnh: L.H

Tại Bến xe thị xã An Khê, dù số lượng xe xuất bến mỗi ngày chỉ giảm 20% so với trước nhưng thực tế các doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông Lê Đình Lợi-Giám đốc Bến xe thị xã: “Các nhà xe khai thác chỉ có ít phương tiện, do đó vẫn cố gắng chạy lay lắt duy trì tuyến, giữ khách. Thực tế, lượng khách trên xe rất ít”. Minh chứng cho điều này, ông Lê Văn Dũng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Vận tải và Dịch vụ Vương Tấn Dũng-nói: “Là hãng xe mới, được đầu tư khá bài bản nên chúng tôi vẫn có lượng khách khá hơn so với các xe khác chạy cùng tuyến. Tuy vậy, nhiều chuyến xe vẫn lỗ vốn. Hiện nay, chúng tôi đã giảm từ 4 chuyến xuất bến mỗi ngày ở 2 đầu bến Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh xuống còn 2 chuyến để hạn chế lỗ”. Khi nhà xe Vương Tấn Dũng cắt giảm số chuyến, tài xế, nhân viên phục vụ cũng rơi vào cảnh phải lay lắt. 8 tài xế và 4 nhân viên phục vụ của nhà xe phải chia nhau chạy luân phiên, thu nhập giảm khoảng một nửa so với trước.

Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai hiện cũng buộc phải cắt giảm 50-60% số chuyến mỗi ngày. “Sau khi cắt giảm chuyến, Công ty còn ưu tiên sử dụng loại xe phòng riêng tách biệt và giảm giá 100 ngàn đồng/vé để hỗ trợ hành khách. Tuy nhiên, lượng khách vẫn hạn chế. Hiện tại, tuyến Gia Lai-Đà Nẵng còn duy trì 1-2 chuyến so với 8 chuyến như thông thường; tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại giảm từ 6 chuyến xuống còn 2-3 chuyến/ngày. Riêng các tuyến Chư Sê đi Huế, Ayun Pa đi Đà Nẵng, Công ty đã tạm dừng khai thác từ ngày 24-3 cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Dự kiến, Công ty sẽ tiếp tục tạm dừng tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh. Việc cắt giảm chuyến nên đã tác động không nhỏ đến đời sống của tài xế, nhân viên Công ty”-chị Võ Thị Thanh Thế-Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho biết.

Cần có phương án thích hợp

Toàn tỉnh hiện có 385 phương tiện vận tải hành khách, khai thác 256 tuyến cố định (trong đó có 8 tuyến nội tỉnh). Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT), đến ngày 29-3, đã có nhiều tuyến vận tải đường bộ tạm dừng hoạt động do không có khách như: Kbang-Nha Trang, Kbang-Hà Nội, Kbang-Hưng Yên, Đak Đoa-Quy Nhơn, Ayun Pa-Huế, Chư Sê-Huế, Chư Sê-An Sương, Chư Sê-miền Tây, Krông Pa-Hải Dương và tất cả các tuyến liên vận quốc tế Lào, Campuchia. Các tuyến liên tỉnh còn hoạt động thì số chuyến xe cũng giảm 60-70% so với ngày thường, số lượng khách trên mỗi xe cũng chỉ đạt khoảng 30-35%...

Hàng chục phương tiện vận tải hành khách tuyến liên tỉnh đã nghỉ ngơi tại Bến xe Đức Long Gia Lai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Ảnh: L.H

Ở các tuyến nội tỉnh, lượng khách đi xe buýt, taxi cũng giảm mạnh. Theo thống kê của Sở GT-VT, lượng hành khách đi xe buýt chỉ đạt khoảng 17-20%, xe taxi đạt 10-15% so với trước. Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở GT-VT) cho biết: “Nhằm góp phần chung tay cùng nhà nước, cộng đồng trong đợt cao điểm phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thực hiện nghiêm quy định của Bộ GT-VT: trên xe chở không quá 20 hành khách/chuyến và chở không quá 50% số ghế thiết kế, đồng thời nên mở cửa thông thoáng hoặc mở điều hòa trên 26 độ C; nhà xe phải bố trí hành khách ngồi xen kẽ, tránh tụ tập thành nhóm trên 10 người, mỗi hàng ghế chỉ bố trí 1 người và giữ khoảng cách an toàn nhất (2 m); bố trí dung dịch sát khuẩn trên xe để hành khách sử dụng khi lên xuống xe… Đặc biệt, nhà xe phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế sức khỏe hành khách trước khi lên xe”.

Trước tình thế khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-đề xuất: “Doanh nghiệp đã đồng hành, cùng nỗ lực tìm nhiều giải pháp để vừa đảm bảo hoạt động, vừa chung tay phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể cứ kéo dài việc chạy bù lỗ. Do vậy, chúng tôi mong muốn hoặc là có phương án cho thực hiện phụ thu vì xe bây giờ bắt buộc chỉ được khai thác 50% số ghế và không quá 20 người, hoặc là dừng khai thác đến khi tình hình ổn định mới hoạt động trở lại”.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh, hiện tại đã tạm dừng khai thác tuyến Pleiku đi Đức Cơ và ngược lại đến hết ngày 15-4. “Hiện nay, một số tỉnh thành như: TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh… đã có phương án cắt giảm một số các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, đặc biệt là các tuyến kết nối với vùng có dịch Covid-19. Sở GT-VT đang xem xét, lấy ý kiến từ phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải để đề xuất phương án phù hợp trên cơ sở đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành GT-VT cũng như hài hòa lợi ích doanh nghiệp, đặc biệt là đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả”-ông Minh cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hải-Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT và Cục Hàng không Việt Nam, từ 0 giờ ngày 30-3, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày trên 5 đường bay trục Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Phú Quốc; các đường bay nội địa khác tạm dừng khai thác. Do vậy, bắt đầu từ ngày 30-3, Cảng Hàng không Pleiku đã tạm dừng khai thác các đường bay đến/đi đến hết ngày 15-4.

Ngày 30-3, Sở GT-VT có Công văn hỏa tốc số 549/SGTVT-KHTCVT thông báo về việc tạm dừng hoạt động một số tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 24 đầu bến thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nam, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Đak Lak, Quảng Ngãi, Hải Dương và tuyến liên vận quốc tế Gia Lai-Lào; dừng toàn bộ xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi, xe taxi từ kể từ ngày 31-3 đến hết ngày 15-4…