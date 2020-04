Ba doanh nhân Việt Nam được vinh danh trên tạp chí Forbes

Ba trong số 6 doanh nhân thuộc lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thông qua Đề án 844 đã được vinh danh trên tạp chí Forbes "30 Under 30 Asia".





Doanh nhân Nghiêm Xuân Huy. (Nguồn: vtv.vn)



Ngày 7/4, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết 3 trong số 6 doanh nhân thuộc lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thông qua Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) đã được vinh danh trên tạp chí Forbes "30 Under 30 Asia" (các gương mặt trẻ dưới 30 tuổi của châu Á).



"30 Under 30 Asia" năm 2020 gồm các gương mặt trẻ tài năng dưới 30 tuổi trên nhiều lĩnh vực ở châu Á.



Theo Forbes, danh sách này được lựa chọn từ 3.500 đề cử đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và được thẩm định bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực gồm nghệ thuật; giải trí và thể thao; tài chính và đầu tư mạo hiểm; truyền thông, tiếp thị và quảng cáo; bán lẻ và thương mại điện tử; công nghệ doanh nghiệp; công nghiệp, sản xuất và năng lượng; y tế và khoa học; doanh nhân xã hội; công nghệ tiêu dùng...



3/6 doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thông qua Đề án 844 được vinh danh trên tạp chí Forbes gồm Doanh nhân Nghiêm Xuân Huy - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành startup Finhay (Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ tài chính) là 1 trong 10 startup đoạt giải triển vọng tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.



Hiện Finhay đã được "rót" hàng triệu USD từ các nhà đầu tư như Insignia Venture Partners, H2 Ventures và Acorns.



Năm 2018, Finhay là 1 trong số 25 nhóm startup đã tham gia chương trình đào tạo ươm tạo của Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp SIHUB phối hợp tổ chức.



Từ năm 2018-2020, SIHUB là đơn vị 3 năm liền tham gia Đề án 844, thực hiện các nhiệm vụ về hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức chính trị-xã hội.



Năm 2019, Finhay đoạt giải Nhì với phần thưởng 3.000 USD tại cuộc thi Fintech Summit 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức cùng Quỹ đầu tư Vietnam Silicon Valley (VSV) và Tập đoàn Tài chính Welcome (Hàn Quốc) nhằm kết nối giữa các công ty khởi nghiệp fintech (công nghệ tài chính) với các nhà đầu tư mạo hiểm.



Cũng năm 2019, Finhay được công bố nằm trong danh sách 100 công ty Fintech hàng đầu thế giới. Đồng thời, startup này cũng được chọn là 1 trong 60 doanh nghiệp có cống hiến tiêu biểu cho ngành khoa học-công nghệ và tham gia gian hàng trưng bày trong triển lãm nhân Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.





Doanh nhân Hàn Ngọc Tuấn Linh. (Nguồn: vtv.vn)





Doanh nhân Hàn Ngọc Tuấn Linh là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Vietnam Silicon Valley Capital, một công ty đầu tư với tài sản trị giá 7 triệu USD, hướng đến đầu tư giai đoạn đầu cho các startup tại Việt Nam.



Đến nay, Quỹ đã thực hiện hơn 70 khoản đầu tư. Vietnam Silicon Valley (VSV) là Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2013.



Đây là đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình Tổ chức thúc đẩy kinh doanh VSVA (VSV Accelerator) đầu tư vốn mồi cho hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), tổ chức kết nối và đào tạo cho hơn 300 nhà đầu tư, cố vấn và sáng lập viên.



VSV Accelerator ngày càng khẳng định năng lực trong việc phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp một cách chất lượng và bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung của toàn hệ sinh thái.





Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Huyền (trái). (Nguồn: vtv.vn)





Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Huyền, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về công nghệ y tế - Medlink Asia, cung cấp giải pháp sử dụng công nghệ thông tin nhằm kết nối các đầu mối nhà sản xuất-nhà phân phối-nhà thuốc và cả người tiêu dùng trong hệ sinh thái của ngành dược cũng như số hóa dữ liệu từ tất cả các đầu mối trong hệ sinh thái ngành dược.



Medlink hiện sở hữu khoảng 1.000 đối tác là các nhà thuốc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số công ty thuốc lớn như Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3... sử dụng.



Medlink giành giải Ba ở cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong khuôn khổ Đề án 844 - Techfest 2018, sau đó được Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối tham gia các hoạt động gặp gỡ và kết nối đầu tư tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Techfest quốc tế năm 2019.



Bên cạnh đó, Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết nối startup này tới nhiều tổ chức truyền thông nhằm hỗ trợ phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm, thu hút đầu tư.



Đồng thời, Medlink nhận giải thưởng 25.000 USD với vai trò là Quán quân cuộc thi Vietchallenge 2019 - cuộc thi thường niên dành cho người Việt toàn cầu với vòng chung kết được tổ chức tại đại học Harvard và MIT, Hoa Kỳ, nằm trong hoạt động đẩy mạnh liên kết cộng đồng startup quốc tế của nhiệm vụ Đề án 844 năm 2019.



Theo HL (TTXVN/Vietnam+)