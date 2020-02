Công ty Cà phê Ia Sao 1: Nỗ lực vượt qua khó khăn

(GLO)- Đảng bộ Công ty Cà phê Ia Sao 1 trực thuộc Huyện ủy Ia Grai (Gia Lai) với 50 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Tuy trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Công ty vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức để đưa doanh nghiệp đi lên.

Theo ông Trần Duy Cường-Bí thư Đảng ủy Công ty, hơn 3 năm qua, cà phê liên tục mất mùa, mất giá, trong khi giá vật tư phân bón lại tăng cao. Cùng với đó, tình hình thời tiết biến đổi phức tạp, một số diện tích vườn cây tái canh phát triển kém. Tư tưởng một số công nhân không ổn định, không ít công nhân bỏ việc, bỏ vườn cây tìm cách khác sinh sống. Đứng trước những khó khăn và thách thức trên, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Đảng ủy Công ty Cà phê Ia Sao 1 nêu quyết tâm đoàn kết thống nhất, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 để cụ thể hóa chương trình hành động.

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Trần Chí Kiên trao thưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động xuất sắc niên vụ 2019. Ảnh: Đ.Y

Năm 2019, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công nhân lao động triệt để tiết kiệm, tập trung vốn sản xuất, tăng cường đầu tư, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất vườn cây. Niên vụ 2019, tổng đầu tư bình quân cho 1 ha cà phê kinh doanh là 33,6 triệu đồng (đạt 134% so với Nghị quyết đề ra); năng suất bình quân đạt 11,9 tấn quả cà phê tươi/ha (đạt 108% so với Nghị quyết đề ra). Theo đánh giá của Công ty về chất lượng vườn cây, trong số 418 ha có 290 ha đạt loại A (chiếm 70%), gần 109 ha đạt loại B (chiếm 26,3%), hơn 16 ha loại C (chiếm gần 4%). Vườn cây loại B, C đều giảm so với Nghị quyết đề ra là 45%. Tổng doanh thu của Công ty đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng.

Bước vào năm 2020, Đảng ủy Công ty Cà phê Ia Sao 1 xác định phải thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động. Ông Bùi Văn Tuấn-Phó Bí thư chi bộ Đội 1-cho biết: “Dù 3 năm qua cà phê mất mùa, mất giá khiến đời sống công nhân cực kỳ khó khăn nhưng chúng tôi luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi gia đình công nhân giữ vườn cây đạt chất lượng. Mong rằng, lãnh đạo Công ty quan tâm đẩy mạnh tái canh, hỗ trợ công nhân ứng tiền mua thêm phân bón hoặc đứng ra cung ứng phân bón để giúp công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ông Trần Chí Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cà phê Ia Sao 1-khẳng định: Vườn cây đang trong giai đoạn tái canh, doanh thu và lợi nhuận thấp, tài chính khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt chế độ tiền lương công nhân, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra vì sự phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2020, phấn đấu 75% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động yên tâm công tác. Đầu tư vườn cà phê nhận khoán đạt 30-32 triệu đồng/ha; cuối năm chất lượng vườn cây loại A đạt 90%, loại B đạt 10%, không có vườn cây loại C; năng suất cà phê kinh doanh bình quân đạt 14,5 tấn quả tươi/ha; lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng; hoàn thành 100% chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước; thu nhập bình quân hộ gia đình 70 triệu đồng/năm.

Là đơn vị phụ trách Đảng bộ Công ty cà phê Ia Sao 1, ông Nguyễn Quang Hoạt-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Grai-nhận định: Quy trình sản xuất cà phê có những lúc đạt lợi nhuận cao nhưng cũng có giai đoạn khó khăn. “Vì vậy cần phải cùng nhau đoàn kết vượt khó, chung lưng đấu cật. Mỗi gia đình công nhân cần phát huy nội lực, nguồn lực để đầu tư. Mỗi đảng viên gương mẫu sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến công nhân. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đảm bảo duy trì ổn định vườn cây”-ông Hoạt tin tưởng.