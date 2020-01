Lâm Thị Liễu: Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái

(GLO)- Những năm qua, cùng với việc xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh, chị Lâm Thị Liễu-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh (thị xã An Khê) luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Mỗi năm, chị dành hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo động lực để những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao bằng khen cho Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019.





Từ một tiệm vàng nhỏ, nhờ sự khéo léo “chèo lái” của chị Liễu, đến nay, thương hiệu vàng Mỹ Oanh đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng ở khu vực phía Đông tỉnh. Theo lời chị Liễu, trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị rất khó khăn, phải làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Năm 1989, gom góp được chút vốn, vợ chồng chị mạnh dạn mở tiệm bán vàng. Được khách hàng tín nhiệm, năm 1997, chị quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Oanh. “Quan điểm của tôi là khi kinh doanh phải luôn đặt chữ tín và chữ tâm lên hàng đầu. Vì vậy, tiệm vàng của tôi luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng mỗi khi đến mua bán, trao đổi sản phẩm”-chị Liễu chia sẻ.



Không chỉ kinh doanh giỏi, chị Liễu còn tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội và từ thiện. Trung bình mỗi năm, chị trích tiền kinh doanh của gia đình tặng từ 300 đến 500 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 300-500 ngàn đồng); phối hợp với các Mạnh Thường Quân tổ chức thăm, tặng hàng trăm phần quà cho học sinh, người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro; hỗ trợ bệnh nhân khó khăn; xây nhà tặng hộ nghèo. Mới đây, chị đã ủng hộ 50 triệu đồng xây nhà cho hộ nghèo theo lời kêu gọi của UBND tỉnh.



Nói về tấm lòng thiện nguyện của chị Liễu, ông Lê Quang-Bí thư chi bộ tổ 14 (phường An Phú, thị xã An Khê) cho hay: “Mấy chục năm nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, chị Liễu đều đại diện doanh nghiệp tặng gần 20 suất quà cho các hộ nghèo, người già neo đơn trong tổ. Chị cũng là người tích cực đóng góp các loại quỹ và hỗ trợ địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, khi trong tổ có việc đột xuất cần sự hỗ trợ, chị Liễu là người chúng tôi nhờ cậy đầu tiên và lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình”.

Hàng năm, Tết đến Xuân về, chị Lâm Thị Liễu tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn trên địa bàn thị xã An Khê.





Chồng chị Nguyễn Thị Mai (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) bị tai biến, mất khả năng lao động, gia đình lại đông con nên cuộc sống rất khó khăn. Ngôi nhà rộng hơn 20 m2 là nơi cư trú của 6 người đã xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. “Nhờ chị Liễu ủng hộ trên 50 triệu đồng, gia đình tôi đã xây được ngôi nhà khang trang. Tôi biết ơn chị Liễu nhiều lắm”-chị Mai cảm kích.



Nói về việc làm của mình, nữ doanh nhân khiêm tốn: “Tôi làm từ thiện là xuất phát từ trong tâm, mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ và sẻ chia với những người có hoàn cảnh kém may mắn. Thấy người nghèo phấn khởi trong ngôi nhà tươm tất, các em học sinh vui mừng nhận suất học bổng, trẻ nhỏ háo hức đón nhận những suất quà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chính những hoạt động này là nguồn động lực thúc đẩy tôi phát triển kinh doanh để có thêm nguồn thu nhập giúp đỡ nhiều người nghèo hơn nữa”.

Chị Lâm Thị Liễu (thứ 8 từ trái sang) cùng chính quyền địa phương giúp đỡ, xây nhà cho người nghèo.





Trên cương vị “thủ lĩnh” Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê, cá nhân chị Liễu và Ban chủ nhiệm CLB luôn chú trọng việc kêu gọi, vận động các thành viên CLB chung tay giúp đỡ những phận đời kém may mắn. Chị Liễu cho hay: CLB được thành lập vào cuối tháng 8-2007. Đến nay, CLB và thành viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào do chính quyền địa phương phát động và hỗ trợ công tác từ thiện trên 2 tỷ đồng.



Bà Trịnh Thị Lê-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê-chia sẻ: “Chị Liễu vừa là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, vừa là Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp và thường xuyên có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện để hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ. Mỗi năm, CLB tặng 1 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, cá nhân chị Liễu và CLB còn tổ chức tặng quà, gạo cho những hộ nghèo xã Tú An, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số làng Pốt (xã Song An) và một số xã khác trên địa bàn thị xã; tặng quà vào đêm Giao thừa cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê…”.



Với những đóng góp tích cực cho công tác thiện nguyện trong thời gian qua, chị Liễu đã được UBND thị xã và UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng.



NGỌC MINH