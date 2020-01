Công ty Cà phê Ia Sao 1 phấn đấu năng suất bình quân đạt 14,5 tấn/ha

(GLO)- Sáng 9-1, Đảng ủy Công ty Cà phê Ia Sao 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Giám đốc Công ty Trần Chí Kiên trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt năng suất cao trong niên vụ 2019-2020. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2019, dù cà phê mất mùa, mất giá nhưng Công ty Cà phê Ia Sao 1 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Về công tác xây dựng Đảng, có 4/7 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 57,1%), 3/7 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty kết nạp mới 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 51 đồng chí. Năng suất bình quân vườn cây đạt 11.946 kg quả tươi/ha. Tổng doanh thu đạt 40 tỷ đồng, lợi nhuận 1 tỷ đồng. Vườn cây loại A tăng 166,6% so với năm 2018; vườn cây loại B, C giảm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy Công ty. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4 triệu đồng/tháng; hộ gia đình đạt 70 triệu đồng/năm.

Năm 2020, Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng nghị quyết lãnh đạo, phát huy tối đa tiềm năng, nội lực công nhân lao động để đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng vườn cây. Phấn đấu 75% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, công nhân, lao động yên tâm công tác. Đầu tư vườn cà phê nhận khoán đạt 30-32 triệu đồng/ha; cuối năm chất lượng vườn cây loại A đạt 90%, loại B đạt 10%, không có vườn cây loại C; năng suất bình quân cà phê kinh doanh đạt 14,5 tấn quả tươi/ha; lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng; hoàn thành 100% chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước; thu nhập bình quân hộ gia đình 70 triệu đồng/năm.

Dịp này, Đảng bộ Công ty tặng giấy khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công ty cũng tổ chức trao thưởng cho 3 đội: 1, 7, 10 và 3 cá nhân đạt sản lượng cao trong niên vụ 2019-2020.