Doanh nghiệp đẩy giá thịt heo lên quá mức là 'gậy ông đập lưng ông'

Doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn phải làm chủ, dẫn dắt thị trường, đừng đưa giá lên quá mức là "gậy ông đập lưng ông". Người tiêu dùng quay lưng dùng thực phẩm khác, hàng nhập tràn về thì doanh nghiệp đánh mất thị trường ngay trên sân nhà.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đi kiểm tra công tác chăn nuôi tại một trang trại chăn nuôi ở Bắc Giang ngày 22-12 - Ảnh: V. GIANG

Sau khi đi kiểm tra công tác chăn nuôi và phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi và chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ tết tại tỉnh Bắc Giang, ngày 22-12. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đưa ra cảnh báo như vậy khi nói về việc các doanh nghiệp các chăn nuôi lớn đang có xu hướng tăng giá thịt heo dù bộ đã họp với các đơn vị này trước đó để bình ổn giá.

Theo ông Cường, hiện nay các doanh nghiệp lớn đang là "hạt nhân" vì có 109.000 con heo cụ, kỵ, ông bà và một lượng rất lớn heo nái.

"Đây là những doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy trình an toàn sinh học rất tốt. Chính vì thế giữ được đàn heo hạt nhân và đàn heo thương phẩm rất lớn. Nên doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm "hạt nhân".

"Hạt nhân" không chỉ cung ứng những sản phẩm con giống, thức ăn tốt nhất mà phải còn làm chủ dẫn dẫn về mặt thị trường theo phương án của thị trường, chứ đừng đưa lên cái giá quá mức là "gậy ông đập lưng ông". Nếu như cao quá, người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm khác, cao quá các hàng hóa nơi khác tràn về thì anh (doanh nghiệp - PV) đánh mất thị trường ngay chính trên sân nhà.

Thứ hai, về quy luật kinh tế rõ ràng là càng kéo dài càng phi kinh tế về mặt tổng thể. Do đó, chúng tôi khuyên các doanh nghiệp nên tuân thủ đúng quy luật thị trường và chúng tôi đã coi là "hạt nhân" thì phải gương mẫu làm chủ dẫn dắt không chỉ về các sản phẩm dịch vụ mà kể cả về giá đảm bảo đúng quy luật thị trường có lợi nhưng hợp lý" - ông Cường nói

Giá thịt heo liên tục lập đỉnh trong thời gian qua - Ảnh: T.T

Để giải quyết việc thiếu hụt thịt heo trong dịp cuối năm, theo ông Cường, đầu tiên là tăng cường sản xuất, tăng sản lượng, không chỉ về heo mà còn là nhiều nguồn thực phẩm khác như gia cầm, thủy sản hay gia súc. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu.

"Qua kiểm tra công tác tăng cường phát triển sản xuất chăn nuôi cho dịp tết cho thấy địa phương đã thực hiện rất nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về tập trung tăng cường sản xuất các loại thực phẩm. Theo đó, sản lượng gia cầm tăng 15%, thủy sản tăng 6%, đại gia súc tăng 4,5%, như vậy tổng lượng thực phẩm cho nhu cầu cuối năm và đầu năm tới rất dồi dào.

Riêng về heo, sau khi dịch giảm xuống mức có thể kiểm soát được thì công tác tái đàn đang được đẩy mạnh, tín hiệu đáng mừng là tái đàn ở công ty lớn hay trang trại quy mô gia đình đều đảm bảo rất nghiêm ngặt quá trình đảm bảo an toàn sinh học" - ông Cường nói

Ông Cường cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ, ngăn chặn tình trạng xuất lậu heo sang Trung Quốc. Vì công tác này vừa có thể ổn định thị trường trong nước, vừa ngăn chặn được nguy cơ lây lan dịch tả.

"Công tác thương mại cần được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng trục lợi, găm hàng. Theo ông, nếu găm hàng, người chịu hậu quả trước tiên là người nuôi vì khi quá lứa thì hiệu quả kinh tế sẽ giảm" - ông Cường nhấn mạnh

Một giải pháp nữa mà ông Cường đưa ra là cần tìm cách giảm các khâu trung gian, rút ngắn khoảng cách từ sản xuất đến tiêu dùng để giảm giá thành.

"Về chiến lược lâu dài, sẽ có chiến lược phát triển hài hòa các nhóm thực phẩm, cơ cấu để đảm bảo an toàn kinh tế, an toàn sinh học, an toàn trước các loại bệnh tật, nhưng phải cân đối dinh dưỡng, đây là một việc quan trọng chứ không thể nào cơ cấu một bữa ăn 70% trên mâm cơm là thịt heo lại đảm bảo an toàn về các mặt được.

Do đó, người dân cần phải thay đổi nhận thức. Không phải vì dịch tả heo châu Phi mà nói vậy mà vì nhu cầu thị trường cân bằng, hài hòa, khoa học" - ông Cường nói.