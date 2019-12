Bắt giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo như Alibaba

Theo nhận định của công an, hình thức lừa đảo của Công ty Hưng Thịnh Phát giống như hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba (TP.HCM).





Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, H.Bắc Bình, Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Kha là Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại Q.9, TP.HCM; chi nhánh tại đường Trương Hán Siêu, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).



Qua điều tra ban đầu, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư nhưng công ty của Kha đã “vẽ” ra nhiều dự án như City 1, City 3, Hàm Liêm 1, Hàm Liêm, Phong Nẫm, Hưng Thịnh Phát Residence, Ma Lâm Diamond (H.Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và TP.Phan Thiết) rồi rao bán với giá mỗi lô đất nền từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Hàng trăm khách hàng đã đặt cọc từ 40 - 70%, thậm chí nhiều khách hàng đã nộp tới 90% giá trị lô đất cho công ty.



Sau khi phát hiện các dự án của Kha đều “ảo”, nhiều người đã kéo đến văn phòng của Kha ở Phan Thiết đòi lại tiền, một số khác đến trụ sở Công ty Hưng Thịnh Phát ở TP.HCM treo băng rôn đòi tiền, gây mất an ninh trật tự.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Công an tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động bất minh của Hưng Thịnh Phát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án, đồng thời phong tỏa tài khoản của Kha. Theo nhận định của công an, hình thức lừa đảo của Hưng Thịnh Phát giống như hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba (TP.HCM).

Theo Quế Hà (thanhnien)