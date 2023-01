(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bổ sung kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thi công các trụ tháp gió thuộc Dự án điện gió trên địa bàn xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của người dân.





*Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị của các hộ dân có đất sản xuất gần các trụ tháp gió thuộc Dự án điện gió trên địa bàn xã Ia Pếch, huyện Ia Grai. Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai thi công trụ điện gió khi chưa thực hiện việc thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và tài sản trên đất hợp pháp của các hộ dân. Ngoài ra, các trụ điện gió vận hành gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; mương thoát nước liên quan tới trụ E28, E29 gây xói mòn đất canh tác của Nhân dân, trụ điện gió khi vận hành gây tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân ở gần, vì vậy, cần hỗ trợ di dời công trình, nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió.



Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách:



Kiến nghị này của cử tri là chính đáng, hành lang an toàn chắn gió ngoài 200 m chưa có khung hỗ trợ. Sở Công thương đã có Công văn số 3335/VP-BTCD ngày 15-10-2022 với các nhà đầu tư dự án điện gió; Công văn số 1606/SCT-QLNL ngày 29-9-2020 với Bộ Công thương và Công văn số 1662/SCT-VP ngày 10-10-2022 với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để có chính sách đối với các nội dung vướng mắc phát sinh trong thực tế dẫn đến kiến nghị của các hộ dân khi triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy kiến nghị này giải quyết chưa xong, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương làm việc với Bộ Công thương để có phương án giải quyết. Trong khi chờ văn bản của Trung ương, các sở, ngành nên hướng dẫn nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai có phương án đền bù thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân.



Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:



Theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai-Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2207/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 31-8-2022): Pháp luật đất đai không có quy định về bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Công thương tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư dự án điện gió để có phương án giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân (Công văn số 3335/VP-BTCD ngày 15-10-2022); đồng thời để các nhà đầu tư có cơ sở pháp lý xử lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì kiểm tra đánh giá, kiến nghị với Bộ Công thương (Công văn số 1606/SCT-QLNL ngày 29-9-2020) và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để kiến nghị Quốc hội (Công văn số 1662/SCT-VP ngày 10-10-2022) có chính sách đối với các nội dung vướng mắc phát sinh trong thực tế dẫn đến kiến nghị của các hộ dân khi triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.



Trong thời gian Trung ương chưa có quy định hoặc hướng dẫn về vấn đề này thì các sở, ngành, địa phương không có cơ sở pháp lý để hướng dẫn thực hiện. Vì vậy, ngày 2-12-2022, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 2818/UBND-CNXD kiến nghị Bộ Công thương hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định hỗ trợ cho các hộ dân trong phạm vi hành lang an toàn của cột tháp gió.



