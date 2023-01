Gia Lai: 9 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

(GLO)- Từ ngày 26-12-2022 đến ngày 13-1-2023, Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất 22 cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, có 13/22 cơ sở (chiếm 59,1%) chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, duy trì các điều kiện tại cơ sở, chấp hành đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan về ATTP theo quy định. Bên cạnh đó, có 9/22 cơ sở (chiếm 40,9%) vi phạm về ATTP.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 cơ sở với tổng số tiền 42 triệu đồng. Các cơ sở vi phạm gồm 3 cơ sở trên địa bàn TP. Pleiku: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài (6/43 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng); Nhà phân phối Bảo Duy-hộ kinh doanh Trần Thị Lệ Thủy (28 Lý Chính Thắng) và hộ kinh doanh Trần Thị Danh (112/10 Phan Đình Phùng).

Đoàn liên ngành kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài (6/43 Lý Nam Đế, tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

2 cơ sở vi phạm trên địa bàn thị xã An Khê gồm: Tạp hóa Tâm Tuấn-hộ kinh doanh Phan Thị Phương Dung (44 Phan Bội Châu, phường An Phú) và hộ kinh doanh Trần Duy Tánh (tổ 14, phường An Phú).

4 cơ sở vi phạm còn lại gồm: Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ Đak Đoa (168 Lý Thường Kiệt, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa); hộ kinh doanh Lý Văn Hách (thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa); tạp hóa Hòa Thảo-hộ kinh doanh Ngô Văn Hòa (82 Quang Trung, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch Khôi (thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, chế độ vệ sinh; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhưng không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định; không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi sơ chế, chế biến, đóng gói, thay đồ bảo hộ lao động và các khu vực phụ trợ liên quan.

NHƯ NGUYỆN