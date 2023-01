(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo số 1644/VPCQCSĐT(Đ3) gửi UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) về việc phối hợp kêu gọi người bị truy nã ra đầu thú.

Theo đó, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án Lê Thị Mỹ Trang có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku.

Quá trình điều tra xác định, sau khi gây án bị can Lê Thị Mỹ Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 10-1-2020 đối với Trang. Giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 16-2-1976 tại Quy Nhơn-Bình Định.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người bị truy nã ra đầu thú

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không. Số CMND 230979444, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 11-6-2010. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 1 cm sau cánh mũi phải. Quê quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nơi cư trú trước khi trốn: Tổ 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Họ tên bố: Lê Khắc Giáo (SN 1950); họ tên mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Thảo (SN 1948).

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đồng thời nhằm khuyến khích đối với những người phạm tội ra đầu thú. Căn cứ quy định về “Miễn trách nhiệm hình sự” tại khoản 2 Điều 29 và “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” tại Điều 51 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam; Thông tư liên ngành 05/TTLN ngày 2-6-1990 của Bộ Công an Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi sự phối hợp của chính quyền địa phương và gia đình vận động bị can Lê Thị Mỹ Trang nhận thức rõ mức độ lỗi, trách nhiệm và quyền lợi của mình, sớm ra đầu thú với Cơ quan pháp luật. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp nhận và làm đầy đủ các thủ tục để bị can Lê Thị Mỹ Trang được hưởng sự khoan hồng. Cá nhân nào có hành vi che giấu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, SĐT: 0694329109 ) hoặc Điều tra viên Hồ Ngọc Thuận, SĐT 0935.783.279 để phối hợp.