(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan phương án sản xuất, kinh doanh, hợp đồng lao động với công nhân và quản lý đất đai sau khi thực hiện cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai-Chi nhánh Ia Grăng.





*Kiến nghị đang giải quyết:



Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai-Chi nhánh Ia Grăng có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể sau khi thực hiện cổ phần hóa để quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất đai của Công ty và giải quyết dứt điểm các vấn đề về hợp đồng lao động với công nhân (các hộ dân trên địa bàn xã Ia Grăng), đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tỉnh phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và Công ty trong việc đối thoại với công nhân thuộc Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai trong thời gian tới, xây dựng phương án sử dụng đất, sử dụng lao động trước đây đã ký kết với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai để tránh lãng phí tài nguyên đất đai, ổn định đời sống người lao động và phòng ngừa những vấn đề phức tạp có thể phát sinh gây mất an ninh chính trị, an ninh nông thôn tại địa bàn.



- Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách:



Ngày 14-10-2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về kết luận của đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 21-5-2021 liên quan đến xử lý các vướng mắc tại Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai, theo đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ các nội dung kiến nghị đối với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai để tổ chức đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát, các cơ quan liên quan chưa báo cáo UBND tỉnh theo nội dung Thông báo số 58/TB-UBND. Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến đối với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị này của cử tri.



- Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:



Ngày 9-4-2018, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai thành Công ty cổ phần. Theo đó:



- Tại khoản 9 Điều 1 của quyết định có quy định các nội dung cam kết của công ty sau khi cổ phần:



+ Đảm bảo việc làm cho lao động đang làm việc tại Công ty theo phương án sử dụng lao động của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục duy trì các hợp đồng nhận khoán, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.



+ Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân được sử dụng nước tưới tại các hồ, đập thủy lợi do công ty quản lý.



+ Quản lý, sử dụng đất theo đúng phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh (phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 10-11-2017, bao gồm: đất nông nghiệp 976,3656 ha; đất phi nông nghiệp 46,2837 ha).



- Về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh: Theo nội dung phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt thì sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần phải duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 3 năm (không thay đổi phương án sản xuất kinh doanh).



* Đến nay đã hơn 3 năm sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đang xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2022 và những năm tiếp theo; đã được các sở ngành, địa phương tham gia góp ý và hiện nay Công ty tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động, ổn định và nâng cao thu nhập cho các hộ nhận khoán và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai, các quy định khác có liên quan. Trước khi triển khai phương án sản xuất kinh doanh, công ty phải tổ chức lấy ý kiến tham gia của các hộ dân nhận khoán để tạo sự đồng thuận. Tóm tắt các thông tin của dự thảo thuyết minh phương án sản xuất kinh doanh như sau:





* Về nội dung đối thoại với các hộ nhận khoán:



Vừa qua, đoàn kiểm tra do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra về việc quản lý, sử dụng lao động tại Công ty sau cổ phần hóa. Qua kiểm tra đã đề nghị Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó có nội dung về đối thoại với các hộ nhận khoán như sau: “Định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, Công ty phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để chia sẻ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Lao động năm 2019”.



- Kết quả chỉ đạo giải quyết bổ sung của UBND tỉnh:



Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp với các sở, ngành để tiếp tục xử lý các vướng mắc liên quan tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2470/UBND-KTTH ngày 27-10-2022 gửi Bộ Tài chính, theo đó đề nghị xem xét, hướng dẫn việc xử lý các tồn tại về tài chính của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai trước khi phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa và hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản phản hồi của Bộ Tài chính.



Sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, kiểm tra, rà soát và đề xuất việc quyết toán, các thủ tục liên quan, làm cơ sở bàn giao cho Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai triển khai các phương án sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.



