Khen thưởng 69 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành án dân sự

(GLO)- Chiều 23-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022 và triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

Năm 2021, công tác THADS tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả nhất định. Trong năm, Cục THADS tỉnh đã giải quyết 18.916 việc, số thụ lý mới là 11.261 việc, tăng 1.252 việc (tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số việc phải thi hành là 18.819 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 13.409 việc (chiếm 71,25%), số chưa có điều kiện là 5.255 việc (chiếm 27,92%), số hoãn và tạm đình chỉ chiếm 0,83%. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 11.072 việc, tăng 2.641 việc so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỷ lệ 82,57% (tăng 12,33%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt chỉ tiêu Tổng Cục giao năm 2022 là 0,57% (Kế hoạch giao là 82%).

Đối với kết quả THADS về tiền, năm 2022, Cục THADS tỉnh đã giải quyết hơn 2.457 tỷ đồng, trong đó, số cũ chuyển sang là hơn 1.684 tỷ đồng, số thụ lý mới là hơn 773 tỷ đồng. Tổng số tiền phải thi hành là trên 2.406 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là trên 1.270 tỷ đồng (chiếm 52,8%), số chưa có điều kiện thi hành là 1.051 tỷ đồng (chiếm 43,71%).

Cục THADS tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, các cơ quan THADS đã tham mưu chỉ đạo, ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế. Do có 19 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án và 33 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế, nên thực tế số phải tổ chức cưỡng chế là 361/413 trường hợp, giảm 31 trường hợp so với cùng kỳ, số cưỡng chế thành công là 358 trường hợp, số cưỡng chế chưa thành công là 3 trường hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các kết quả đạt được, những khó khăn, thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ THADS trên địa bàn. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.

Dịp này, Cục THADS tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 19 cá nhân và tặng giấy khen cho 6 tập thể, 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

