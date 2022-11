Tối 19-11, diễn ra Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

(GLO)- Ngày 27-10-2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15-27 tuổi.

Tại Việt Nam, trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022, diễn ra vào tối 19/11. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Năm nay, “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” được tổ chức vào ngày 20-11, với chủ đề “Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ tới chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.

Đồng thời, cũng là dịp nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như: đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn; bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông...