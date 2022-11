Thẩm mỹ viện 108 (TP. Pleiku) bị khách hàng tố phẫu thuật hỏng, hoạt động chui

(GLO)- Thông tin về đường dây nóng Báo Gia Lai tối 1-11, chị Nguyễn Thị Thuý (làng Út 1, Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ sở Thẩm Mỹ 108 Hà Nội (địa chỉ 258 Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã phẫu thuật cắt mí mắt nhưng kết quả phẫu thuật hỏng khiến mắt chị bên to bên nhỏ. Khi lần đầu tới đây, cơ sở này tư vấn cho chị là đã được cấp giấy phép hoạt động, có bác sĩ và có chi nhánh tại Hà Nội. Tuy nhiên, sự thật cơ sở này chỉ được cấp phép trong lĩnh vực spa và chỉ được phép chăm sóc da mặt.

Theo lời kể của chị Thúy, tháng 5-2022, chị đến cơ sở Thẩm mỹ 108 Hà Nội (258 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) và được tư vấn, sau đó làm phẫu thuật cắt sửa mí da chùng tại cơ sở này (chi phí 10 triệu đồng, được giảm 500.000 đồng nên chị Thúy đã chuyển khoản chi trả 9,5 triệu đồng). Khi thực hiện phẫu thuật, cơ sở không làm hợp đồng cam kết với khách hàng. Tuy nhiên, sau 2 lần sửa đi sửa lại tại đây, mí mắt của chị Thúy vẫn bị hỏng, xấu hơn so với lúc chưa thực hiện phẫu thuật. Chị Thúy nhiều lần liên lạc đề nghị thẩm mỹ viện khắc phục hậu quả nhưng cơ sở làm lơ.

Chị Thúy (bên phải) cho biết chị bị nhân viên cơ sở thẩm mỹ khóa cửa nhốt bên trong. Ảnh: Như Nguyện

“Lúc đầu tư vấn, cơ sở này cho biết có chi nhánh tại Hà Nội, nếu phẫu thuật không hài lòng có thể đến chi nhánh Hà Nội thực hiện lại. Sau khi thực hiện phẫu thuật tại Thẩm mỹ 108 Hà Nội tại TP. Pleiku, tôi ra Hà Nội sinh sống. Sau đó, tôi nhiều lần liên lạc với cơ sở phản ánh việc không hài lòng về kết quả phẫu thuật nhưng cơ sở không phản hồi. Tôi thử tìm đến chi nhánh ở Hà Nội mà cơ sở này nói tại đường Đỗ Đức Dục nhưng không hề có chi nhánh nào như vậy”-chị Thúy bức xúc cho biết.

Sau đó, đầu tháng 6-2022, cơ sở đồng ý phẫu thuật chỉnh sửa lại cho chị. Kết quả vẫn không như mong muốn. Tuy nhiên vì có việc phải ra Hà Nội nên chị Thúy tạm gác lại. Về Hà Nội, chị Thúy liên lạc đề nghị cơ sở chịu trách nhiệm với chị nhưng nhiều lần liên lạc đều không được hồi đáp. Bức xúc, chị Thúy đã đặt vé bay vào TP. Pleiku ngày 27-10 và đến Thẩm mỹ 108 khiếu nại.

“Sau 4 tháng họ im lặng không phản hồi nên khi đến tôi có hơi nóng tính và nói to tiếng. Tuy nhiên, tôi không dùng lời nói bậy bạ hay xúc phạm gì. Sau đó, họ có đồng ý sửa lại cho tôi lần 2. Sau khi sửa lần 2, 5 ngày sau mắt tôi hết sưng thì mắt vẫn trong tình trạng to nhỏ không đều, xấu hơn nhiều so với lúc tôi chưa chỉnh sửa tại cơ sở thẩm mỹ này. Bạn bè tôi cũng đến phản ánh nhưng cơ sở chối bỏ và nói rằng mắt tôi đẹp hơn lúc chưa sửa và không chịu nhận trách nhiệm. Tôi có đề nghị nếu họ không sửa được thì hoàn trả 70% số tiền tôi đã trả cho cơ sở để tôi đi nơi khác sửa lại nhưng họ không đồng ý. Tuy nhiên, đến tối 1-11, họ mời Công an địa phương đến làm việc, bảo tôi đi về. Tôi không chịu nên sau đó, họ lấy lý do đi ăn cơm, khóa cửa nhốt tôi tại cơ sở này. Quá sợ hãi, tôi đã cầu cứu đến đường dây nóng của Báo Gia Lai”-chị Thúy sợ hãi cho biết.

Những tin nhắn chị Thúy nhắn cho cơ sở thẩm mỹ 108 nhưng không được phản hồi. Ảnh: Chị Thúy cung cấp

Theo lời chị Thúy, chị nghi ngờ cơ sở này hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ chui và bác sĩ không có tay nghề như quảng cáo. Bên cạnh đó, thái độ của họ hết sức vô cảm, không có đạo đức nghề nghiệp. “Sau lần phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, tôi bị ảnh hưởng và hoang mang về tâm lý, không dám ra ngoài gặp gỡ ai suốt mấy tháng trời. Sau khi sửa lại nhưng vẫn tệ hơn khiến tinh thần tôi bị ảnh hưởng, suy sụp rất nhiều. Tôi bị trầm cảm khi nhiều lần cố gắng liên hệ mà không được cơ sở hồi đáp. Tôi mong Sở Y tế và chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra đơn vị này, làm rõ việc họ có được cấp phép hay chưa để mọi người dân không ai bị rơi vào sai lầm như tôi”-chị Thúy đề nghị.

Tiếp nhận thông tin cầu cứu từ bạn đọc, phóng viên Báo Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời điện thoại trực tiếp cho chính quyền địa phương phường Phù Đổng (TP. Pleiku) cùng kiểm tra thông tin việc chị Thúy bị cơ sở thẩm mỹ nhốt tại đây. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau cuộc gọi của phóng viên, người của cơ sở này đã về mở cửa và giải thích "chỉ là hiểu lầm"! Trả lời với phóng viên, ông Lê Minh Khang-Quản lý cơ sở Thẩm mỹ 108 Hà Nội-xác nhận: Cơ sở có phẫu thuật cắt mí cho chị Thúy. Cơ sở này đã hoạt động 2 năm nay.

Mắt chị Thúy sau phẫu thuật chỉnh sửa lần 2. Ảnh: Như Nguyện

Khi phóng viên hỏi cơ sở có chi nhánh tại Hà Nội không thì ông Khang nói không có. Phóng viên hỏi tiếp về việc cơ sở đã được cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa và bác sĩ có chứng chỉ hành nghề không và đề nghị được xem các giấy phép này thì ông Khang ấp úng nói giờ người khác cất không lấy được. Tuy nhiên, ông Khang khẳng định cơ sở đã được cấp phép. Dù vậy, theo tìm hiểu của phóng viên, thì cơ sở này chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 39A8017488 đăng ký lần đầu ngày 25-12-2021 do UBND TP. Pleiku cấp. Trong đó, ngành nghề kinh doanh là: Buôn bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết chăm sóc da mặt. Như vậy, việc phẫu thuật cắt mí là hoạt động chưa được phép.

Trên trang Facebook của cơ sở này công khai quảng cáo là Khoa Phẫu thuật thẫm mỹ 108 Hà Nội-cơ sở Gia Lai, có thực hiện cắt mí, phẫu thuật nâng mũi và nhiều dịch vụ khác…

Ông Trần Quang Khâm-Chánh Thanh tra Sở Y tế Gia Lai cho biết: Cơ sở được cấp phép lĩnh vực spa chăm sóc da thì không được triển khai phẫu thuật thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi vì phẫu thuật thẩm mỹ phải có giấy phép hành nghề do Sở Y tế cấp. Chúng tôi sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định đối với cơ sở này!



NHƯ NGUYỆN