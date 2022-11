Ra mắt mô hình "Ánh sáng camera, tiếng kẻng an ninh" ở xã Ia Hla

(GLO)- Ngày 9-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị thôn Dư Keo (xã Ia Hla) tổ chức lễ ra mắt mô hình "Ánh sáng camera an ninh, tiếng kẻng an ninh" gắn với mô hình "4 không".

Hội CCB huyện Chư Pưh hỗ trợ lắp đặt camera an ninh ở thôn Dư Keo (xã Ia Hla). Ảnh: Phạm Ngọc

Từ sự chỉ đạo của Hội CCB huyện, Chi hội CCB thôn Dư Keo đã vận động người dân đóng góp kinh phí để triển khai lắp đặt 90 bóng điện chiếu sáng tại các tuyến đường trong thôn và 14 camera an ninh. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 110 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 90 triệu đồng; Hội CCB các cấp trong huyện đóng góp 20 triệu đồng.

Cũng tại lễ ra mắt, Hội CCB huyện và hệ thống chính trị thôn Dư Keo đã vận động người dân thực hiện mô hình "4 không": không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông đường bộ, không nghiện ma túy, không nhiễm HIV.

Được biết, thời gian qua, Hội CCB huyện Chư Pưh đã phối hợp với hệ thống chính trị 27 thôn, làng ra mắt mô hình “Ánh sáng camera an ninh, tiếng kẻng an ninh” gắn với mô hình "4 không", góp phần vào công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và các tai-tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

PHẠM NGỌC