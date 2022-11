Mất ngủ vì tiếng ồn từ cơ sở sản xuất nước đá viên Gia Lực

(GLO)- Nhiều người dân phản ánh Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực (Công ty TNHH Điện Xanh Gia Lai, địa chỉ 37 Ngô Thì Nhậm, tổ dân phố 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai) hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ xung quanh.

Theo phản ánh của người dân, Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực do vợ chồng ông Đoàn Thế Hùng làm chủ hoạt động đã hơn 10 năm nay. Trước đây, Nhà máy chỉ có 4 máy sản xuất nước đá viên nhưng hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Đã vậy, cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng ông Hùng còn mua thêm 4 máy nên tiếng ồn càng lớn, nhất là từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau.

Ông Đ.T.L. than thở: “Nhà tôi ở gần Nhà máy nên nghe rất rõ tiếng ồn, nhất là ban đêm. Có những hôm, nhiều máy hoạt động cùng một lúc nên độ rung rất lớn khiến nền nhà cũng bị rung theo và càng về khuya tiếng ồn càng khủng khiếp. Đặc biệt, khi họ bỏ nước đá thành phẩm lên xe để chở đi thì chúng tôi không thể ngủ được vì ồn. Chúng tôi mong Nhà máy có phương pháp cách âm tốt hơn để không gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe của bà con”.

Tương tự, bà H.T.T.H. cũng cho hay: Hầu như tối nào gia đình bà cũng bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực. “Tôi đã nhiều lần trao đổi và chủ Nhà máy có khắc phục tiếng ồn nhưng chẳng tới đâu. Ban ngày, chúng tôi đi làm đã mệt rồi nên tối đến chỉ mong được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vì vậy, rất mong Nhà máy nghiên cứu tìm phương án chống ồn hiệu quả hơn để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi”-bà H. bày tỏ.

Người dân phản ánh Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực hoạt động cả ngày và đêm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ xung quanh. Ảnh: Nhật Hào

Trong khi đó, bà Đ.T.T. thì bức xúc: “Tôi về đây sinh sống đã hơn 10 năm cũng là chừng ấy thời gian phải hứng chịu tiếng ồn từ Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực. Kinh khủng nhất là thời điểm Nhà máy ra đá để giao cho khách (từ 2 giờ sáng vào mùa hè và tầm 4-5 giờ sáng vào các mùa còn lại), tiếng đá va chạm vào nhau cộng với tiếng xe chở đá di chuyển, tiếng còi xi nhan rất to. Năm 2016, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Phù Đổng nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Vậy mà mới đây, Nhà máy còn mua thêm máy sản xuất nước đá để mở rộng hoạt động sản xuất khiến tiếng ồn càng lớn. Chúng tôi rất mong ngành chức năng quan tâm kiểm tra hoạt động sản xuất của Nhà máy, nhất là thời điểm từ 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng hôm sau hoặc vận động chủ cơ sở di dời Nhà máy ra khỏi khu dân cư để không ảnh hưởng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân”.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho hay: Nhận được phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất nước đá viên Gia Lực, ngày 11-11 vừa qua, UBND phường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), Công an phường và tổ dân phố 6 tiến hành kiểm tra đột xuất và đo tiếng ồn tại nhà máy này. Qua đo tại Nhà máy và 5 hộ dân xung quanh vào thời điểm kiểm tra thì cường độ tiếng ồn từ 61 đến 72,5 dBA (vượt 2,5 dBA so với tiêu chuẩn quy định). Hồ sơ vụ việc đang được hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ.