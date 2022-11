Đak Pơ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2022

(GLO)- Ngày 22-11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2022.





Lãnh đạo huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2022. Ảnh: Tuyết Mai

Theo đó, trong năm 2022, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Đak Pơ đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 500 người đăng ký tham gia. Qua sàn lọc, thu được 525 đơn vị máu an toàn, đạt 105% chỉ tiêu cấp trên giao. Tất cả các đợt tổ chức lấy máu đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, do đó luôn đảm bảo an toàn cho người hiến máu.



Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khen thưởng 3 tập thể, 3 gia đình và 15 cá nhân, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể, 1 gia đình và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2022.



TUYẾT MAI