(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về việc quản lý, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tỉnh lộ 662 (nay là đường Trường Sơn Đông, đã được nâng cấp thành quốc lộ).

Kiến nghị:

Tỉnh lộ 662 hiện đã được nâng cấp lên thành quốc lộ. Do vậy, đề nghị Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) quan tâm một số nội dung sau:

+ Thực hiện thủ tục bàn giao, quản lý tài sản là hạ tầng giao thông theo Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 23-4-2019 của Chính phủ, vì hiện nay việc chiếm dụng lòng, lề đường, vi phạm chỉ giới xây dựng, chỉ giới an toàn giao thông khá phổ biến và tùy tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khó khăn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng sau này.

+ Trên địa bàn huyện, đoạn từ xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến huyện Kông Chro, đường đã xuống cấp và chắp vá nhiều nơi, gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông, nhất là mùa thu hoạch nông sản vào cuối năm; đoạn tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa hành lang an toàn giao thông không đảm bảo vì đã bị sạt lở nghiêm trọng, nếu không có giải pháp xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông; một số mố cầu trên con đường này đi qua địa phận huyện Ia Pa đã bị xâm thực, xói lở, đề nghị kịp thời xử lý.

Trả lời:

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

1. Về thủ tục bàn giao, quản lý tài sản là hạ tầng giao thông:

- Cho đến nay, đoạn tuyến ĐT.662 từ Km 67+000 đến Km 80+000 qua địa bàn huyện Ia Pa đã được điều chỉnh thành quốc lộ (đường Trường Sơn Đông) và đã được Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản từ UBND tỉnh Gia Lai về Bộ GTVT quản lý.

- Bộ GTVT đồng thuận với phản ánh của cử tri về việc chiếm dụng lòng, lề đường, vi phạm chỉ giới xây dựng, chỉ giới an toàn giao thông khá phổ biến và tùy tiện, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, khó khăn trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khi nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ nêu trên, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển phản ánh của cử tri nêu trên tới UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo quy định hiện hành.

2. Đối với hư hỏng, xuống cấp đoạn tuyến từ xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông:

Theo báo cáo của Sở GTVT, đoạn tuyến cử tri có ý kiến bắt đầu từ xã Kim Tân, huyện Ia Pa đến huyện Kông Chro (Km 370+000-Km 392+000), dài 22 km. Trong các năm vừa qua đã được đầu tư sửa chữa bảo trì, thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường với tổng chiều dài 17,3 km qua các xã: Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân. Như phản ánh của cử tri nêu trên, thực tế đoạn tuyến quốc lộ còn khoảng 600 m (Km 391+353-Km 392+000) qua địa bàn xã Kim Tân, huyện Ia Pa mặt đường xấu xuất hiện hư hỏng rạn nứt, ổ gà, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Gia Lai chỉ đạo nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên thực hiện ngay trám vá, sửa chữa cục bộ mặt đường đã hoàn thành, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Để xử lý các hư hỏng phát sinh trên quốc lộ, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh kiểm tra rà soát và cân đối kinh phí bảo trì đường bộ để sửa chữa định kỳ các hư hỏng trên quốc lộ trong thời gian tới theo quy định.

3. Về phản ánh xâm thực, xói lở một số mố cầu trên địa phận huyện Ia Pa:

Theo báo cáo của Sở GTVT Gia Lai, đoạn tuyến Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Ia Pa có 4 cầu. Ngày 13-7-2022, Sở GTVT Gia Lai và UBND huyện Ia Pa đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, xác định cầu không bị hư hỏng xói lở mố cầu, đường đầu cầu theo như phản ánh của cử tri tỉnh Gia Lai. Các cầu này đang được thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo quy định hiện hành.

4. Về phản ánh hành lang an toàn giao thông bị sạt lở nghiêm trọng trên địa phận thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa:

Theo báo cáo của Sở GTVT Gia Lai, khu vực dọc bờ sông có dân cư sinh sống (thuộc đoạn tuyến Km 382+800-Km 383+200 đi liền kề, dọc theo sông Ba tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng) có hiện tượng thay đổi dòng chảy gây xâm thực, xói, sạt lở bờ sông, tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến phạm vi hành lang đường bộ. Do các công trình khu vực bờ sông sạt lở nêu trên nằm ngoài hàng lang an toàn đường bộ nên thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Đề nghị Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai chuyển kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xem xét giải quyết theo quy định.