Tìm người bị hại liên quan đến vụ án "Mua bán người" ở TP. Pleiku

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án “Mua bán người” xảy ra từ tháng 4-2022 tại TP. Pleiku.



Theo đó, ngày 13-9-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo của các anh: Lê Đình Hải, Nguyễn Tuấn Hải (cùng trú tại TP. Pleiku), Trương Hà Lâm, Huỳnh Văn Trường (cùng trú tại huyện Đak Đoa); Bùi Quang Vinh và Đinh Hữu Đạt (cùng trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).



Các đối tượng bị tố cáo gồm: Ninh Duy Hùng (trú thôn Nam Phong, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) cùng các đối tượng Vũ Văn Trụ (trú 23/5/5 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku); Phạm Thị Vân Anh (tên gọi khác là Linh, trú tại số nhà 87 Lê Đại Hành, TP. Pleiku); Võ Trung Tâm (trú thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa), Phạm Ngọc Anh (tên gọi khác là Hiếu) và Dương Thị Hợp (chưa rõ nhân thân) vì có hành vi dụ dỗ tuyển lao động làm việc nhẹ, lương cao, rồi lừa gạt đưa qua biên giới bán cho các chủ casino tại Campuchia, ép buộc ký hợp đồng làm việc 6 tháng, cưỡng bức lao động, đánh đập, yêu cầu chuộc số tiền từ 60-70 triệu đồng mới thả về Việt Nam.



Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Ninh Duy Hùng, Vũ Văn Trụ và Võ Trung Tâm là người gọi điện dụ dỗ, rủ rê các nạn nhân Hải, Vinh, Đạt, Lâm và Trường... rồi hướng dẫn đón xe đến số nhà 87 Lê Đại Hành (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để tập trung và gặp Phạm Thị Vân Anh đặt vé xe đi TP. Hồ Chí Minh, đưa tiền mua vật dụng cá nhân và tiền đi đường đến biên giới tỉnh An Giang. Sau đó, Hùng và Trụ sẽ liên hệ móc nối với Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh (tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đưa nạn nhân vượt biên sang Campuchia và bán vào casino để thu lợi bất chính. Hiện tại đã xác định được có 7 trường hợp là bị hại trong vụ án trên.



Để có cơ sở điều tra, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật; căn cứ các Điều 5, 141 và 142 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người bị hại thì liên hệ đến số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ: 267 Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc Điều tra viên Hồ Quốc Dũng (số điện thoại: 098.222.0124) để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Điều tra giải quyết vụ án theo quy định.



