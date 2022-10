Thông tin thêm bài viết "Ngang nhiên đòi cấp sổ đỏ trên đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh"

(GLO)- Ngày 30-9, Báo Gia Lai đăng tải bài viết “Ngang nhiên đòi cấp sổ đỏ trên đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh” đề cập việc hộ ông Lương Đình Khước (02 Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nhiều lần đến UBND phường đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 74,6 m2 đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ngày 7-10, Báo Gia Lai nhận được đơn của bà Đinh Thị Chung (vợ ông Khước) phản hồi về một số nội dung trong bài viết nêu trên.

Cụ thể, bà Chung cho rằng, khu đất của gia đình bà thừa 67 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là do: “Năm 2016, ông Doãn Xuân Mùi có xây tường rào giáp đất gia đình tôi về phía Bắc. Đất của ông Mùi đã ủi độ cao, phía cuối đất 1,45 m. Hai bên thống nhất là xây thẳng vào đất nhà ai người ấy phải chịu. Cuối đất của tôi giáp với đất ông Mùi bị thiếu hụt nhưng do đã thống nhất hai bên nên ông Sinh (em ruột bà Chiên-vợ ông Mùi) đã xin ý kiến ông Mùi và cắt cho tôi về phía đuôi là 2,3 m để đảm bảo cho tường xây thẳng tắp nên cạnh đáy đất của tôi là 24,5 m. Chính do xây thẳng tường rào nên ông Mùi đã cắt cho tôi phía đuôi đất 2,3 m nên đất của tôi có dư lên 67 m2, chứ không phải là đất nghĩa trang”.

Để làm rõ vấn đề này, P.V đã gặp ông Doãn Xuân Mùi-bà Nguyễn Thị Hồng Chiên (04 Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Bà Chiên bức xúc: “Ông Nguyễn Văn Sinh là em ruột tôi nhưng không có quyền cho ông Lương Đình Khước 2,3 m đất. Gia đình tôi cũng không cho đất mà là gia đình ông Khước lấn chiếm đất nhà tôi. Để đạt được mục đích, ông Khước còn làm đơn kiện ngược lại gia đình tôi nhằm mục đích bôi nhọ uy tín, danh dự, vì lúc đó tôi còn đang công tác trong ngành Giáo dục. Ông Khước cũng nhiều lần qua nhà xin chữ ký về việc chuyển nhượng 2,3 m đất nhưng gia đình tôi không đồng ý”.

Điều đáng nói, ngay trong đơn, bà Chung đã thể hiện sự thiếu nhất quán. Đầu tiên, bà khẳng định nguyên nhân đất dư 67 m2 so với giấy CNQSDĐ là do gia đình ông Mùi chia cho 2,3 m. Tiếp đến, bà lại cho rằng, khi làm giấy CNQSDĐ lần 1 (năm 2002) do chưa có máy đo mà dùng thước 1 m của gia đình nên độ chính xác không cao. Bà còn viện dẫn, đất thừa đã sử dụng ổn định từ năm 1990 đến nay thì theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai đang thực hiện quy định được Nhà nước cho phép làm giấy CNQSDĐ.

Trao đổi với P.V, bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-khẳng định: “Bà Chung mới chỉ đề cập có một vế. Vì theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, đất đai sử dụng ổn định trước năm 1993 được xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp bìa đỏ. Trong khi đó, ngày 23-8-2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản khẳng định: Phần diện tích đất nằm ngoài giấy CNQSDĐ được cấp cho gia đình ông Khước giáp ranh về phía Đông và phía Bắc tường rào xây của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là phần đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Vì thế, ông Khước cho rằng đất của ông được cấp từ năm 1990 thì lẽ đương nhiên được cấp giấy CNQSDĐ cho diện tích 67 m2 là hoàn toàn sai. Ông Khước đã bóp méo mọi thứ theo ý đồ của mình.

Trước đó, sau khi nhận được Công văn số 3915/CNVPĐKĐĐ-KTĐK ngày 17-9-2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku, qua kiểm tra phần đất của ông Khước (đã được UBND TP. Pleiku) cấp giấy CNQSDĐ) hiện còn dư 67 m2 đất tiếp giáp với bờ tường hàng rào bảo vệ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (không thuộc phần đất trong giấy CNQSDĐ của ông Khước), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản khẳng định: Phần đất 67 m2 tiếp giáp với bờ tường rào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku đã xác định, đề nghị để nguyên hiện trạng tạo hành lang bảo vệ tường rào Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để thuận tiện cho việc tu sửa, cải tạo khi bờ tường rào nghĩa trang xuống cấp và tránh người dân xây dựng công trình dân sự sát bờ tường rào bảo vệ, ảnh hưởng đến công trình Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Vì thế, phần đất 67 m2 tiếp giáp với bờ tường rào là đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Mặt khác, đối chiếu giữa bản photocopy trích lục bản đồ kèm theo Giấy CNQSDĐ số W179406 của bà Đinh Thị Chung gửi đến Báo Gia Lai cùng với đơn phản hồi cho thấy, trích lục bản đồ này đã bị chỉnh sửa, bổ sung nhiều thông tin so với bản gốc trích lục bản đồ do UBND phường Phù Đổng cung cấp.