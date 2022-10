An Khê: 73 đoàn viên Công đoàn tham gia Hội thi "Rung chuông vàng về An toàn giao thông"

(GLO)- Sáng 11-10, tại Hội trường 23-3, Liên đoàn Lao động thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban An toàn giao thông thị xã tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng về An toàn giao thông" trong công nhân viên chức-lao động năm 2022.

Tham gia Hội thi có 73 thí sinh đến từ 70 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thị xã. Các thí sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung về Luật giao thông đường bộ; các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về an toàn giao thông đường bộ; nhận biết các loại biển báo giao thông, tình huống khi tham gia giao thông, các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông…

Quang cảnh Hội thi "Rung chuông vàng về An toàn giao thông". Ảnh: Kỳ Anh

Hội thi là hoạt động nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông, qua đó giúp cho đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn các quy định cần thiết, bắt buộc khi tham gia giao thông để an toàn cho bản thân, cho người xung quanh và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc; trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Võ Thị Thanh Thu-đoàn viên Công đoàn phường Tây Sơn.