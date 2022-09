Tặng 1.130 suất quà Trung thu cho trẻ em khó khăn huyện Phú Thiện và Kbang

(GLO)- Ngày 9-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Bửu Thắng (tổ dân phố 2, thị trấn Phú Thiện) và UBND thị trấn Phú Thiện, chính quyền địa phương xã Ia Ake tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu cùng bé” năm 2022, tặng quà cho học sinh và trẻ em nghèo, khó khăn của địa phương.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 700 suất quà (50.000 đồng/suất), gồm: lồng đèn, sữa, bánh kẹo cho 700 học sinh và trẻ em nghèo, khó khăn, trong đó 200 em học sinh trường Mầm non Hoa Phong Lan (thị trấn Phú Thiện), 60 em trường Mầm non Tuổi thơ, 140 em trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake) và 300 con em của phật tử chùa Bửu Thắng, con, em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của thị trấn Phú Thiện và xã Ia Ake. Toàn bộ số quà trên do phật tử chùa Bửu Thắng vận động, tài trợ.

Đoàn công tác tổ chức “Vui Tết Trung thu cùng bé” và tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn của trường Mầm non Hoa Phong Lan, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với nhà xe An Phát (thị trấn Kbang) và Câu lạc bộ “Trái tim tình nguyện Kbang” cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu-Trao gửi yêu thương”, tặng quà Trung thu trẻ em nghèo, khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn đã trao tặng 430 suất quà (trị giá từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng /suất), gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm cho 430 trẻ em nghèo, khó khăn, trong đó 300 trẻ em thị trấn Kbang và 130 tại làng Krối (xã Đak Smar). Tổng trị giá quà tặng trên 70 triệu đồng do nhà xe An Phát và Câu lạc bộ “Trái tim tình nguyện Kbang” tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần mang đến cho học sinh và trẻ em nói chung, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Kbang nói riêng có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.