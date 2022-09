Pleiku: Trao 80 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

(GLO)- Tối 18-9, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, Thành Đoàn Pleiku và các nhà tài trợ tổ chức đêm nhạc “Kết nối yêu thương-Tiếp bước đến trường”.

Ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku tham dự chương trình. Đêm nhạc còn thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân trên địa bàn thành phố đến thưởng thức, cổ vũ.

Một tiết mục hòa tấu guitar tại đêm nhạc. Ảnh: Lam Nguyên

Tại đêm nhạc, các thành viên Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò đã trình diễn nhiều tiết mục độc tấu, hòa tấu guitar đặc sắc như: No face No name No number, Romance, Vũ khúc Cuba, Vũ khúc Tây Ban Nha, Malaguena, Nhật ký của mẹ, Biển nhớ, Carulli số 18…

Chương trình còn các tiết mục hấp dẫn của khách mời đến từ VietinBank Gia Lai, Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, nhóm nhảy hip hop Tom Max, Trường THPT Chi Lăng…

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lam Nguyên

Tại đêm nhạc, Ban tổ chức đã trao 80 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 20 chiếc xe đạp (1,2 triệu đồng/chiếc) cho 100 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn TP. Pleiku. Ban tổ chức còn khen thưởng 2 học sinh xuất sắc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là Nguyễn Vũ Nhật Huy (Trường THPT Chuyên Hùng Vương-thủ khoa tỉnh Gia Lai) và Lê Thanh Bình (Trường THPT Chi Lăng, thủ khoa khối A, A1 tỉnh Gia Lai), mỗi phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Tổng giá trị các suất quà là 110 triệu đồng.

LAM NGUYÊN