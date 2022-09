Pleiku: Ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị

(GLO)- Chiều 16-9, 3 đơn vị gồm Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, Công an 2 xã Trà Đa và Biển Hồ (TP. Pleiku) tiến hành ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị.

Tham gia lễ ký kết có đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Công an 2 xã Trà Đa và Biển Hồ cùng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ đã thông qua nội dung và ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, Công an 2 xã Trà Đa và Biển Hồ có trách nhiệm kịp thời thông báo đến Ban Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai về tình hình an ninh chính trị, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm cũng như nội dung, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài cơ sở.

Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy ký kết quy chế phối hợp với Công an xã Trà Đa. Ảnh: Đinh Yến

Tiếp nhận thông tin, tiến hành điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an 2 xã. Đồng thời, hướng dẫn tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn xây dựng phương án đảm bảo an toàn cơ quan; tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ.

Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai có trách nhiệm chủ động trao đổi với lãnh đạo Công an 2 xã về các vụ việc có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn đơn vị trong khu vực do Cơ sở quản lý như: bạo động, gây rối, quậy phá, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm các nguyên tắc giao thông…; cung cấp thông tin có liên quan đến các đối tượng nghi vấn đang làm việc tại các doanh nghiệp giáp ranh, các đối tác đến giao dịch mua bán hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc trường hợp thân nhân học viên, người nghiện ma túy tiếp tay cho học viên, người nghiện ma túy thẩm lậu ma túy vào đơn vị; phối hợp tham gia diễn tập, xử lý tình huống đảm bảo kinh phí khi có nhân sự của Công an hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động đơn vị. Đồng thời, đề nghị Công an 2 xã hỗ trợ xử lý ban đầu những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Thông qua quy chế phối hợp nhằm góp phần hỗ trợ viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai an tâm công tác; xây dựng môi trường sống an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực trú đóng của cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở trong khu vực dân cư xung quanh đơn vị; vận động viên chức, người lao động, người dân không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác và truy bắt tội phạm.

