Pleiku kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar

(GLO)- Chiều 15-9, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra các sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Phù Đổng và Hội Phú.





Lực lượng chức năng kiểm tra công cụ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Qua kiểm tra, hầu hết chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này đều có sự quan tâm đầu tư cho công tác PCCC, tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, vẫn còn một số tồn tại chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn PCCC như: chưa thường xuyên cập nhập, bổ sung hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC; nhân viên mới chưa được huấn luyện nhiệp vụ PCCC; một số phương tiện chữa cháy chưa được bảo dưỡng kịp thời.



Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục ngay những tồn tại, chấn chỉnh kịp thời công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.



Được biết, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar để chủ động phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ngày 14-9, UBND TP. Pleiku đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar thuộc phân cấp quản lý về PCCC và an ninh trật tự trên địa bàn TP. Pleiku.



BÁ BÍNH