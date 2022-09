Khoảng 15 giờ ngày 28-9, Gia Lai sẽ khôi phục tất cả các điểm mất điện

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị mất điện, nguyên nhân chủ yếu do gió to khiến cây ngã đổ vào đường dây.

Ngành điện kịp thời kiểm tra để khắc phục sự cố lưới điện ở huyện Kbang. Ảnh CTV

Theo tổng hợp của Công ty Điện lực Gia Lai, đến trưa ngày 28-9, toàn tỉnh có 203 Trạm biến áp phân phối với gần 12.500 số khách hàng tại 10 xã, phường bị mất điện, gồm: xã Ia Bă (huyện Ia Grai); các xã Đak Smar, Sơn Lang, Đăk Rong, Kon Pne, Krong, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng (huyện Kbang); xã Ia Le, Ia Plứ (huyện Chư Pưh).

Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đang tập trung nhân lực để xử lý, tuy nhiên một số nơi đang mưa lớn gây trở ngại trong việc xử lý sự cố. Dự kiến khoảng 15 giờ hôm nay (28-9) sẽ khôi phục tất cả các điểm mất điện.

HÀ DUY