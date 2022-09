Huyện Chư Păh biểu dương 37 người có uy tín tiêu biểu

(GLO)- Sáng 21-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022.

Gia Lai: Biểu dương người uy tín tiêu biểu

Chư Sê biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

​Huyện Chư Păh hiện có 72 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó, dân tộc Jrai 58 người, Bahnar 13 người, Xê Đăng 1 người. Trong năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong đời sống xã hội, luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào tại địa phương như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.

Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh tặng quà cho người có uy tín. Ảnh: Đinh Yến

Bên cạnh đó, người có uy tín đã tích cực tham gia và vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Đi đầu có các ông Siu Hmiu (làng Bối, xã Hòa Phú), Rơ Châm Mêk (làng Bàng, xã Ia Nhin), Rơ Châm Kveo (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông)…

Trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nếp sống mới. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, tích cực vận động cộng đồng, con cháu tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhờ vậy, các địa phương đã cơ bản xóa đói, giảm hộ nghèo, có nhà ở, có đất sản xuất, nước sinh hoạt, con em được đến trường, ốm đau được chữa bệnh… đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần được nâng cao.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 37 người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 72 phần quà cho người có uy tín tham dự hội nghị.

ĐINH YẾN