Gia Lai: Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp

(GLO) -Ngày 16-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên ký ban hành Công văn số 2108/UBND-NL về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác quản lý vật tư nông nghiệp cấp huyện, xã nhằm đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Đội Quản lý Thị trường số 5 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh) tịch thu số thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm tại hộ kinh doanh Hoa Thuận 2 (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Thảo

Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và nông dân phát triển, nhân rộng mô hình các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm (VietGAP, GlobalGAP, Organic...) để nông sản hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Rà soát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, văn bản của tỉnh có liên quan đến quản lý vật tư nông nghiệp chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý tổng hợp, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các cấp hội trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, Nhân dân tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng vật tư nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp giám sát nhằm phát hiện, tố giác các hành vi buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ sở trong việc quản lý vật tư nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 5-6-2017; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, UBND cấp huyện phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phân định rõ trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý từ cấp huyện đến cấp xã và đẩy mạnh công tác giám sát, ngăn chặn việc sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo, cảnh báo nông dân không sử dụng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.